Oscar podstúpi experimentálnu liečbu: Bábätku dajú liek zložený z drogy

Oscar Parodi, novorodeniatko z Británie, je prvým bábätkom na svete, ktoré dostane liek vyvinutý z marihuany. Ide o experimentálnu liečbu detí, u ktorých je zvýšené riziko poškodenia mozgu, informuje portál The Sun.

Malý Oscar mal hypoxiu (HIE), do jeho mozgu sa nedostával dostatok kyslíku. Jeho mama Chelsea (17) ho už tri dni prenášala, keď sa lekári rozhodli priviesť ho na svet cisárskym rezom. „Bolo to ťažké, ale chcela som urobiť všetko, čo by mohlo môjmu malému chlapčekovi pomôcť,“ povedala. Liek sa už používa na liečbu detí so vzácnymi formami epilepsie, no prvýkrát ho vyskúšali aj na bábätku s HIE.

Oscar strávil v nemocnici deväť dní a celý čas ho monitorovali. Vďaka liečebnému programu, do ktorého ho zaradili, sa mu teraz darí oveľa lepšie. Základnou zložkou lieku je marihuana. Rastlina je dlhodobo predmetom výskumov, ktoré študujú jej využitie v medicíne. U nás je však stále nelegálna – zákon neakceptuje jej rekreačné ani lekárske využitie.