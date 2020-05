Spevák Peter Lipa oslavuje narodeniny: Nepraje si nič, má už len túto poslednú túžbu

Slovenský jazzový spevák Peter Lipa si k 77. narodeninám nepraje už podľa vlastných slov takmer nič. „Vek je vysoký, ale to číslo je pekné... Neprajem si už nič, nechcem, aby bolo lepšie, ani nič nové, len nech je tak, ako doteraz... Chcel by som len spievať a robiť nové pesničky, mám chuť stále robiť nové veci,“ vyznal sa v rozhovore pre agentúru SITA.

Ako však jedným dychom dodáva, jeden sen ešte predsa len má. „V januári som bol v New Yorku, kde som vystupoval v rámci jedného veľkého programu pre Slovákov, a potom som sa vybral do svojho obľúbeného New Orleans. Moja dlhodobá túžba je ísť do New Orleans a nahrať tam s nejakými hudobníkmi aspoň tri či štyri pesničky. Spraviť niečo s tamojšími hudobníkmi, to by bolo, to by sa mi páčilo... New Orleans je totiž mesto, ktoré prinieslo svetu len to najlepšie z populárnej hudby a jazzu. Každý hudobník, aj ten, čo to má ďaleko, by tam kedykoľvek šiel, stretol sa s tamojšími muzikantmi a nechal sa ovplyvniť tým, čo sa tam deje. To mesto v sebe nesie špeciálny hudobný odkaz, ktorý je veľmi dôležitý pre vývoj populárnej hudby na celom svete. A ešte je to aj vizuálne veľmi pekné mesto. Je to tam fantastické,“ skonštatoval interpret, ktorému práve v predvečer narodenín vyšiel vo vydavateľstve Opus album Dobré meno (2019) na vinylovej sérii.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Som rád, že môžem teraz osloviť aj tých, čo sú tí takzvaní nároční poslucháči, tých, ktorí sedia doma a veľmi vážne to počúvajú, teraz sa dostanem pod ostrejšiu kritiku. Mám z toho dobrý pocit, som rád, že sa to podarilo,“ poznamenal. „Gro dvojplatne sme robili s kapelou, ale tie aranžmány a zvuky sú tam iné, je tam aj jeden duet a je to úplne iná produkcia, iné pesničky z inej situácie nahraté s inými hudobníkmi v inom štúdiu, takže znejú zas inak. A chcel som, aby bola tá platňa rôznorodá, nie monotónna, aby sa dala vypočuť. To bola moja snaha,“ uviedol.

Interpret bol počas uplynulých mesiacov celkom produktívny, výsledkom čoho by malo byť v blízkej dobe viacero výstupov. V týchto dňoch plánuje napríklad zverejniť nový animovaný videoklip ku skladbe Problémy s problémami, ktorý vytvorila ako svoju ročníkovú prácu študentka strednej grafickej školy Andrea Ptáková. „Okrem toho som napísal ešte pesničku Lipové blues, aj na tú chceme s kapelou urobiť videoklip, ten bude taký ľahký, ako je každý z nás doma, dáme dokopy, čo kto natočí na telefóne,“ priblížil spevák. „A do tretice som bol vo štvrtok nahrávať v Brne. Tam mám zas rozrobený projekt so skladateľom Davidom Rotterom, ktorý sa zaľúbil do poézie Milana Rúfusa. Napísal 16 piesní na jeho básne a mňa si vyhliadol, že by som to mal celé naspievať, tak som sa počas korony pripravoval a teraz som to bol realizovať. Ešte ma čakajú asi dve nahrávania,“ ozrejmil.

Plánované koncerty musel, rovnako ako ďalší umelci, zrušiť a festivaly, ktoré spoluorganizuje, majú tiež zatiaľ osud nejasný. „Jarné Jazzové Dni sme preložili na neurčito a Bratislavské Jazzové Dni máme zatiaľ v októbri, no uvidíme, ako bude. August je taký náš deadline, ak dovtedy nebude jasné, či ich budeme môcť robiť, budeme ich musieť preložiť... Je to smola, no umelci touto situáciou trpeli, trpia a ešte chvíľu trpieť budú... Kým sa život dostane do normálnych koľají, pretečie ešte veľa vody. Ak jeden deň zrušíme mimoriadne opatrenia, tak bude trvať ešte minimálne dva mesiace, kým sa to celé dostane aj k hudobníkom, kým sa usporiadatelia rozhodnú, že už môžeme robiť koncerty, kým urobia propagáciu, kým sa všetko dohodne a tak ďalej... Už sa to tu síce začína pomaly rozmrazovať, no len veľmi pomaly... Ale ja sa mám dobre, ja som sa už začiatkom korony odsťahoval na chatu asi 40 kilometrov od Bratislavy a bol som celý čas tu, aj teraz som stále tu, pokiaľ nemám žiadnu prácu v Bratislave alebo inde. Je to príjemnejšie, ako byť v byte, tu sme predsa len na chate a máme tu záhradu, vidím aj vodu, je tu také malé jazierko, chodím na prechádzky, je mi dobre,“ uzavrel známy spevák.