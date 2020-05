Kritika od trénera majstrov sveta: Deschamps sa tvrdo obul do reštartu futbalových líg

Najmä ekonomické a nie športové dôvody sú za snahou reštartu futbalových líg v najväčších európskych krajinách. Myslí si to tréner úradujúcich majstrov sveta z Francúzska Didier Deschamps.

"Pozrite sa na rozhodnutia prijaté v Španielsku a Anglicku. Mali na nich veľký podiel najväčšie kluby. Tieto dva hlavné futbalové národy plánujú obnovenie La Ligy a Premier League, ale rozhodli sa neobnoviť ligy žien, ktoré generujú podstatne nižšie príjmy. To hovorí za všetko," povedal Deschamps v rozhovore pre francúzsky denník Le Parisien.

Na otázku, prečo sa Francúzi rozhodli nedohrať sezónu v Ligue 1, Deschamps odpovedal: "Lebo to nariadila vláda a vedenie súťaže sa len prispôsobilo tomuto rozhodnutiu. Zdá sa mi to ako dôsledné a múdre riešenie pre dobro všetkých. Preto sa aj prijalo."

Päťdesiatjedenročný Deschamps patrí medzi raritnú skupinu futbalistov, ktorí sa stali majstrami sveta ako hráči aj tréneri. To prvé sa mu podarilo v roku 1998 doma vo Francúzsku, to druhé o 20 rokov neskôr v Rusku. Má teda dostatok skúseností vyjadrovať sa aj k závažným témam v čase tzv. koronakrízy. "Nemci začali ako prví a ťažia z toho televízne spoločnosti, ktoré vysielajú futbal na prázdnych štadiónoch. Bolo to ich rozhodnutie. Keď sa pýtate na môj názor na súčasnú úroveň futbalu bez divákov, myslím si, že sa to určite podobá na futbal, čo sa tam hrá."

Skúsený tréner zároveň tvrdí, že prijaté nariadenia v boji s pandémiou koronavírusu sú často nekonzistentné, čiže nesúdržné. "Na jednej strane tréneri a náhradníci na lavičkách dodržiavajú vzdialenosti a nosia na tvárach rúška a potom vidím na ihrisku osobné súboje a množstvo kontaktov, ktoré nevyzerajú, že majú niečo spoločné s dodržiavaním hygienických nariadení. Úprimne sa priznám, že tomu nerozumiem," skonštatoval Deschamps.

Francúzsky odborník ešte uviedol, že jeho postoj k takému skorému návratu futbalu je skôr rezervovaný ako nadšený. "Futbal je moja vášeň, na tom sa nič nemení. Potrebujem adrenalín, ktorý prichádza na tréningových táboroch, kde sa pripravujeme spolu s hráčmi. Toto všetko sa však dostáva do sekundárnej roviny, keď nemáme k dispozícii klasické podmienky na prípravu a na štadiónoch nie sú diváci," dodal tréner, ktorý v minulosti pôsobil aj na lavičkách AS Monaco, Juventusu Turín a Olympique Marseille.