Červení diabli sú na reštart Premier League pripravení: Tréningová parádička od Rashforda

Premier League nútene pauzuje od 9. marca. Aktuálne v Anglicku pracujú s verziou reštartu najvyššej domácej súťaže v druhej polovici júna.

"Diskusia stále pokračuje. Stále však môžeme hovoriť len to, že pokračovanie ligy príde, až to okolnosti dovolia a bude to bezpečné," uvádza sa v stanovisku súťaže.

Kluby si odhlasovali aspoň prechod ku kontaktným tréningom a začali sa na reštart svedomito pripravovať. Inak to nie je ani v Manchestri United. Tréningové video, ktoré zverejnili na sociálnej sieti obsahuje aj parádičku hviezdneho Marcusa Rashforda. 22-ročný útočník ukazuje, že ani počas koronavírusovej pauzy na nič zo svojho umenia nezabudol.