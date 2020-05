Včelu ako chránený druh podporujú SaS, Sme rodina aj OĽaNO: Strana Za ľudí je na pochybách

Myšlienku ochrany všetkých druhov včiel a opeľovačov podporujú strany SaS aj Sme rodina. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) chce, aby bola včela chráneným druhom živočícha. Hnutie OĽaNO sa stotožňuje so slovami a návrhmi Budaja a podporuje ich.

Vyhlásenie včely medonosnej za chráneného živočícha je podľa podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) na diskusiu. Ohrozenie chráneného druhu je prísne trestané. Vyžadovalo by si množstvo výnimiek a bolo by to ťažko udržateľné v praxi, podotkla.

Za ľudí deklaruje, že bude plne podporovať návrhy a kroky ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva. "Menej chemizácie na poliach, udržateľné poľnohospodárstvo a prírode blízke hospodárenie v krajine sú súčasťou aj nášho programu. Toto sú oblasti, ktoré sa dajú zákonne presadzovať a včelám rozhodne pomôžu," povedala Remišová.

SaS uviedla, že podporí aj prípadnú zmenu zákona, keďže pri súčasnej legislatíve nie je možná zmena na chráneného živočícha. Budaj plánuje spolu s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) obmedziť chemické postreky, ktoré poškodzujú včely.