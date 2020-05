USA otriasla vlna protestov kvôli násilnej smrti Afroameričana: V Detroite niekto strieľal do davu

Celkovo 25 amerických miest v piatok a v noci na sobotu zasiahli demonštrácie kvôli násilnej smrti černocha Georgea Floyda, uvádza web televízie CNN.

Starosta Minneapolisu, kde Floydovi v pondelok pri zatýkaní kľačal belošský policajt niekoľko minút na krku, vyhlásil v meste nočný zákaz vychádzania. Pentagon nariadil armáde, aby v Minneapolise v prípade nutnosti nasadila vojenskú políciu, informovala agentúra AP s odvolaním sa na informované zdroje.

V Detroite zomrel jeden z protestujúcich, do davu niekto strieľal z vozidla. K streľbe došlo v piatok okolo 23.30 h miestneho času (sobota 05.30 h SELČ) neďaleko detroitskej obchodnej a zábavnej štvrte Greektown, keď sa policajti snažili upokojiť desiatky demonštrantov, spresnila hovorkyňa seržantka Nicole Kirkwoodová. Podľa nej nemal s incidentom nič spoločné žiaden policajt.

Kirkwoodová uviedla, že obeťou streľby sa v Detroite stal 19-ročný mladík, ktorého vyhlásili za mŕtveho po prevoze do nemocnice. O mŕtvom mužovi ani o podozrivom útočníkovi z auta značky Dodge Durango neboli podľa hovorkyne bezprostrednej známe bližšie podrobnosti.

Zákaz vychádzania bol v Minneapolis stanovený medzi 20:00 a 6:00 miestneho času. Demonštranti ho však nedodržiavali. Situácia v meste je stále "veľmi nebezpečná", konštatoval na dnešnej tlačovej konferencii guvernér štátu Minnesota Tim Waltz. V noci na dnes niekto v meste strieľal na policajtov. Pri incidente ale nebol nikto zranený.

Vojaci z posádok Fort Bragg v Severnej Karolíne a Fort Drum v štáte New York majú byť na mieste do štyroch hodín po prípadnom rozkaze; vojaci z Fort Carson v Colorade a Fort Riley v Kansase do 24 hodín. Rozhodnutie nasadiť vojenskú políciu padlo v piatok na popud amerického prezidenta Donalda Trumpa.

George Floyd zomrel potom, čo mu pri zatýkaní kľačal belošský policajt Derek Chauvin niekoľko minút na krku. Chauvin bol v piatok zatknutý a obvinený z vraždy, po prvýkrát sa pred súd postaví v pondelok. Hrozí mu až 25 rokov väzenia. Kaucia bola stanovená na pol milióna dolárov.

Okrem Minneapolisu nabrali protesty násilnú podobu v Atlante, kde bol na niektorých miestach vyhlásený výnimočný stav. Demonštranti tu okrem iného poškodili sídlo televízie CNN. S policajtmi sa stretli protestujúci v newyorskej štvrti Brooklyn. Niekoľko mužov zákona bolo ranených. V Dallase musela polícia, po ktorej demonštranti hádzali kamene, nasadiť slzný plyn. Protestujúci blokovali cesty okrem iného v Los Angeles a v Oaklande.