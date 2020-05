Šipoš bráni rozhodnutie OĽaNO: Minister vnútra musí mať plnú dôveru v prednostu Okresného úradu

Prednosta okresného úradu (OÚ) je predĺžená ruka ministra vnútra a musí mu dôverovať. Myslí si to predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš, ktorý tvrdí, že hnutie nemá dôveru voči nominantom predchádzajúcej vlády.

Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová chce na koaličnej rade presadzovať, aby sa funkcie prednostov okresných úradov obsadzovali transparentným výberovým konaním. Šéf Sme rodina Boris Kollár nevidí problém v tom, že by do týchto funkcií nominovalo ľudí len OĽaNO. Koaliční lídri by sa podľa Kollára mali zísť v nedeľu (31. 5.).

Šipoš pre TASR povedal, že na tieto pozície hľadajú dôveryhodných kandidátov, ktorí svojím životom preukázali charakter a sú stotožnení s programovým vyhlásením vlády. "Za 12 rokov politizácie štátnej správy zo strany Smeru-SD vo všeobecnosti nemáme dôveru k nominantom predchádzajúcej vládnej koalície," dodal.

Poslanec parlamentu Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD) počas týždňa kritizoval, že OĽaNO chce vymeniť všetkých 72 prednostov úradov "na základe netransparentných a neprofesionálnych výberových kritérií". Šipoš reagoval, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) potrebuje ľudí, ktorí majú jeho dôveru. "Aby mohol minister efektívne bojovať proti korupcii aj na lokálnej úrovni, musí sa opierať o ľudí, ktorí majú jeho dôveru, nie dôveru Matúša Šutaja Eštoka a Roberta Fica," uviedol pre TASR. Šutaj Eštok zároveň vyzval hnutie na verejné vypočúvanie kandidátov. "V tejto fáze s verejným vypočúvaním nepočítame," reagoval Šipoš.

Prednostovia okresných úradov by mali byť podľa Remišovej schopní manažéri, ktorí sú garantom toho, že aj v regiónoch ľudia dostanú od štátu a od úradníkov dobré, kvalitné a včasné služby. "Smer a SNS na tieto posty dosadzovali ľudí, ktorí na túto funkciu nemali odborné a často ani morálne predpoklady. Máme jedinečnú šancu a protikorupčný mandát od ľudí s takýmito praktikami skončiť. To budeme presadzovať aj na najbližšej koaličnej rade," vysvetlila pre TASR.

Pochybnosti o obsadzovaní funkcií prednostov vyjadril aj podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. "Namiesto transparentnosti si však jedna strana vytvorila vlastné komisie s vlastnými pravidlami, ktoré rozhodujú o tom, kto bude ovládať ktorý úrad," napísal tento týždeň na sociálnej sieti.

Kollár pre TASR povedal, že v koalícii nebola vopred dohoda na tom, že sa obsadzovanie funkcií prednostov bude deliť medzi strany. "Je to pod ministrom vnútra, je to v jeho rezorte. Viem to pochopiť. Ja sa tiež nebudem s nikým deliť o inšpektoráty práce, keďže to má na starosti náš minister Milan Krajniak," skonštatoval.

Šéf SaS Richard Sulík sa k téme obsadzovania postov prednostov vyjadrí až po tom, ako ju prerokujú lídri na koaličnej rade, uviedla pre TASR Sulíkova hovorkyňa Katarína Svrčeková.