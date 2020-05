Opatrenia vo svete: New York, Thajsko ich uvoľňujú, Švédsko chce vytvoriť komisiu

Americké mesto New York začne 8. júna s druhou fázou uvoľňovania opatrení zavedených s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. Oznámil to v piatok guvernér štátu New York Andrew Cuomo, ktorého citovala agentúra AFP.

Mesto New York je epicentrom pandémie koronavírusu v Spojených štátoch. Chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, tam podľahlo 21 500 ľudí. "Musíme aj naďalej pozorne sledovať ohniská," napísal Cuomo na Twitteri. Dodal, že ďalšie uvoľnenie opatrení neznamená návrat k normálu, ale krok k "novému, bezpečnejšiemu normálu". Od 8. júna by sa mal opäť povoliť maloobchodný aj veľkoobchodný predaj, spustí sa výroba aj stavebné práce. Tento krok umožní návrat do práce okolo 400 000 zamestnancom. Reštaurácie a bary ostanú aj naďalej zatvorené. Otvoriť by sa mali v ďalšej fáze uvoľňovania, ktorá by mala nasledovať o dva týždne neskôr. Guvernér varoval, že v prípade opätovného vypuknutia epidémie po uvoľnení opatrení ich opäť lokálne zavedie. Mesto New York je posledným z desiatich regiónov štátu, ktoré vstúpi do druhej fázy uvoľňovania. Štát New York eviduje až tretinu z celkového počtu obetí pandémie v Spojených štátoch. O život v ňom prišlo takmer 30 000 ľudí. Mimoriadna tlačovka prezidenta USA: Trump vyriekol definitívny ortieľ Thajská vláda oznámila v piatok ďalšie uvoľnenie opatrení zameraných na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Vláda povolí otvorenie ďalších obchodov a skráti zákaz vychádzania, píše agentúra DPA. V krajine sa od pondelka opäť otvoria kiná, zoologické záhrady aj masážne salóny, uviedol šéf Národnej bezpečnostnej rady. Zákaz vychádzania v Thajsku platil od jedenástej večer do štvrtej ráno. Po novom bude platiť iba do tretej ráno. Thajsko začalo opatrenia uvoľňovať z dôvodu klesajúceho počtu nových prípadov nákazy. Už skôr v máji vláda umožnila za sprísnených podmienok otvoriť reštaurácie, obchodné centrá, trhy a niektoré ďalšie podniky. Obchodné centrá sa musia zatvoriť do deviatej večer. Zákazníci masážnych salónov budú povinní nosiť rúška alebo inú ochranu tváre. Mnohé obchody od zákazníkov vyžadujú, aby sa registrovali vopred. Naďalej zostávajú zatvorené napríklad bary alebo športové štadióny. Thajsko zaznamenalo v uplynulých dňoch menej ako desať prípadov nákazy denne. Počas vrcholu epidémie to bolo 100 a viac prípadov za deň. Celkovo sa v krajine nakazilo 3076 ľudí, 57 chorobe COVID-19 podľahlo. Indonézsky minister prirovnal koronavírus k manželke: Poriadne si to zlízol Dve najväčšie švédske opozičné strany v piatok vyzvali vládu, aby zriadila nezávislú komisiu, ktorá vyšetrí odpoveď Švédska na pandémiu koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP. Konzervatívna Umiernená strana a Švédski demokrati uviedli, že komisia by mala vzniknúť do leta. Premiér Stefan Löfven vyslovil viackrát podporu jej vzniku, ale až po skončení pandémie. Švédsko prijalo miernejšie opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu ako väčšina iných krajín. Medzi stranami v parlamente bol na tomto prístupe široký konsenzus. Väčšina strán sa zhoduje aj na vytvorení komisie. Švédsko dosiaľ potvrdilo 4350 obetí pandémie. Až tri štvrtiny z nich zomrelo v domovoch starostlivosti o seniorov. Komisia by mala preskúmať takisto ekonomickú politiku vlády v čase pandémie a pomalé testovanie. Švédsko koncom mája vykonáva iba okolo 30 000 testov týždenne. Dánsko a Nórsko otvárajú hranice pre turistov, Švédi majú smolu "Mnohé strany s nami súhlasia, že (komisia) by mala vzniknúť čo najskôr a nemali by sme čakať na koniec krízy," povedal líder Umiernenej strany Ulf Kristersson.