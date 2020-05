Najnovšia bilancia vo Veľkej Británii, Francúzsku a Taliansku: Ako sa vyvíjajú počty obetí?

Spojené kráľovstvo zaznamenalo za 24 hodín ďalších 324 úmrtí ľudí, ktorí mali pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2, čím sa ich počet do štvrtka večera zvýšil na 38 161.

Informovala o tom v piatok spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na vyhlásenia ministerstva zdravotníctva. Do štvrtka rána vykonali v Británii celkovo 4 043 686 testov, pričom za uplynulý deň ich bolo 131 458, z toho 2095 pozitívnych. Pozitívny výsledok testu zaznamenali v Británii u celkovo 271 222 osôb.

Vo Francúzsku v minulých 24 hodinách zaznamenali 52 úmrtí s covidem-19. Celkovo má krajina podľa dnešnej informácie ministerstva zdravotníctva 28 714 mŕtvych. Počet denných úmrtí tak už deviatym dňom zostáva nižší ako 100. Hospitalizovaných od štvrtka ubudlo o 333 a v nemocniciach je teraz vo Francúzsku 14 695 ľudí.

Noviny Le Figaro napísali, že od 11. mája, kedy Francúzsko začalo s uvoľňovaním opatrení prijatých kvôli koronavírusy, je v krajine 109 ohnísk s väčším počtom infikovaných, ale zo žiadneho sa zatiaľ nákaza ďalej nešíri. V utorok 2. júna má začať druhá fáza uvoľňovania, v ktorej sa urýchli obnova výučby na základných a stredných školách. V oblastiach s nízkym počtom nakazených sa otvoria znovu bary a reštaurácie a tam, kde sú čísla vyššie, iba ich vonkajšie časti.

Cez víkend sa počíta so znovuotvorením parkov a záhrad. Múzeum Louvre dnes oznámilo, že návštevníkov pustí do svojich sál znova 6. júna. Budúci týždeň tiež končí obmedzenia pre cestovanie do 100 kilometrov od bydliska, avšak stále len v rámci francúzskeho územia. Hranice by sa mohli otvoriť 15. júna. Na verejných miestach sa nemajú ľudia zhlukovať do viac ako desetičlenných skupín a pracoviská majú stále dávať prednosť práci z domova.

Počet úmrtí pacientov na koronavírus sa v Taliansku za posledný deň zvýšil o 87 na 33 229. Informovala o tom agentúra Reuters.

Po USA a Británii má tak táto juhoeurópska krajina najviac úmrtí v súvislosti s COVID-19. Vírus sa v piatok preukázal u 516 ľudí, čo je o 77 menej ako vo štvrtok.

februára, kedy sa v Taliansku objavili prvé prípady, sa tu vírusom SARS-CoV-2 nakazilo už 232 248 ľudí. Taliansko sa čo do počtu nakazených radí na pomyselnej šieste miesto, viac infikovaných je v USA, Rusku, Španielsku, Británii a Brazílii.

V súčasnosti sa v Taliansku s vírusom potýka 46 175 ľudí, približne o 1800 osôb menej ako predchádzajúci deň. Takmer 153 000 ľudí z tých, čo chorobu prekonali, už úrady považujú za vyliečených. Dnes sa tiež oproti včerajšku znížil počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti z 489 na 475, čím sa potvrdil dlhodobý klesajúci trend. Z 60 miliónov obyvateľov Taliansko bolo na koronavírus testované už vyše 2,3 milióna ľudí.