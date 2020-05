Štart La Ligy na spadnutie: Futbal v Španielsku ožije zvučným derby

Najvyššia španielska futbalová súťaž sa znovu rozbehne 11. júna sevillským derby medzi Betisom a FC. V piatok sa na tom dohodli predstavitelia Národnej rady pre šport (CSD), La Ligy a futbalovej federácie (RFEF).

Sezónu, ktorú prerušila pandémia koronavírusu, by mali dohrať cez víkend 18. a 19. júla, no len ak to dovolí situácia v krajine a zostávajúcich jedenásť kôl pôjde hladko, informoval denník Marca. Aj druhá najvyššia súťaž by sa mala rozbehnúť 11. júna a jej koniec je naplánovaný na 2. augusta. Štart nasledujúcej sezóny je predbežne na programe 12. septembra.

"Ak to Boh dovolí, ligu spustíme 11. júna," povedal Tebas ešte pred oficiálnym oznámením. Futbalové súťaže v krajine prerušili pre pandémiu koronavírusu v polovici marca. "Dúfame, že mestá Madrid a Barcelona sa dostanú do druhej fázy uvoľňovania opatrení, aby sme tam mohli hrať. Viac ako 130 ľudí pracuje na tom, aby sme mohli cestovať, organizovať zápasy a všetko ostatné. Dôležitý bude deň, keď skončíme tento ročník. Nasledujúci by sa mal začať 12. septembra," uviedol Tebas.

Zápasy sa budú hrať za zatvorenými bránami štadiónov, no diváci si budú môcť vybrať, akým spôsobom ich budú sledovať v televízii. "Budú si môcť zvoliť skutočný obraz alebo zápas s virtuálnymi divákmi a zvukmi z hľadiska," dodal Tebas.

Hráči mohli od začiatku minulého týždňa trénovať spoločne v skupinách po desiatich, od pondelka sa už môžu pripravovať po štrnástich. Do konca sezóny zostáva 11 kôl, na čele tabuľky figuruje FC Barcelona s dvojbodovým náskokom pred Realom Madrid. Krajinu budú začiatkom leta sužovať vysoké teploty, hrať by sa preto malo v neskorých večerných hodinách.

V Španielsku evidovali v piatok večer vyše 285-tisíc prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo viac ako 27.100 osôb.