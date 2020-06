Každý, kto ide okolo, tasí foťák: Žena si na streche domu našla riadnu bizarnosť

Žena vyšla z domu a zistila, že na múre je pripevnená posteľ.

Emilie Beattie (25) si najprv myslela, že má halucinácie, keď vyšla zo svojho domu v britskom Leeds vyhodiť smeti a na múre zbadala pripevnenú posteľ. O kurióznej situácii informuje LadBible.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dodnes sa nedozvedela, ako sa tam posteľ dostala. "Keď som to videla, myslela som, že blúznim," hovorí Emilie, pôvodom zo Škótska. "Vynášala som smeti a zrazu som videla posteľ na boku môjho domu a hovorila som si, že čo, dopekla, tam robí. Strašne som sa rozosmiala a šla som dnu povedať o tom môjmu spolubývajúcemu. Tvrdil, že to ani náhodou nemôže byť také vtipné, ako tvrdím."

Emilie nemohla uveriť vlastným očiam. "Preboha, ako sa toto mohlo stať. Proste sa pripevnila na lampe na bočnom múre domu." Ešte lepší efekt táto ozdoba dosiahla v noci, keď sa automatické osvetlenie zaplo a rozžiarilo celú posteľ. Vďaka tomu táto nezvyčajná dekorácia pôsobí ako exemplár moderného umenia.

Často vidieť, ako sa okoloidúci alebo bežci zastavia a urobia si rýchlo fotku ich príbytku. "Skutočne mi to zlepšilo týždeň. Videla som množstvo ľudí, ako si to odfotilo. Je to taká bizarná situácia, neviem si to vysvetliť."