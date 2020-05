Afroameričan zomrel po zásahu polície, USA je na nohách: Rázny postoj Baracka Obamu

Niekdajší americký prezident Barack Obama v piatok napísal, že rovnako ako milióny Američanov pociťuje úzkosť zo smrti Afroameričana v meste Minneapolis, ktorý zomrel po zásahu polície. Obama uviedol, že rasizmus nesmie byť v Spojených štátoch "normálom", píše agentúra AFP.

"To by v Spojených štátoch v roku 2020 nemalo byť normálom," napísal Obama v liste zverejnenom na Twitteri. "Nemôže to byť normálom," zdôraznil.

Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v Minneapolise v pondelok 25. mája večer po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spútaného a ležiaceho na zemi. Jeden z policajtov mu niekoľko minút kolenom tlačil na krk. Zatknutý 46-ročný Floyd sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.

Obama dodal, že v čase pandémie a ekonomickej krízy je prirodzené chcieť sa vrátiť k "normálu". Pre mnohých Afromaeričanov ale "normál" znamená odlišný prístup k nim na základe ich farby pleti. Podľa Obamu je na všetkých Američanoch, aby spolu vytvorili "nový normál".

V dôsledku zabitia Floyda prebiehajú v mestách Minneapolis a Saint už tri dni nepokoje. Vláda do oboch miest rozmiestnila vojakov Národnej gardy.