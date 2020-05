Malí žiaci sa už tešia do lavíc: Čo chceme stihnúť, kým pôjdeme do školy

Kráti sa im to! Školy na Slovensku sú zavreté už viac ako dva mesiace pre obavy zo šírenia koronavírusu.

Vyučovanie sa preto presunulo do detských izbičiek. A hoci školáci popri online vyučovaní svoj voľný čas trávili rôznymi aktivitami, už sa tešia, že sa v pondelok vrátia späť do škôl. Čo všetko by ešte chceli stihnúť, kým sa opäť posadia do lavíc?

Jazdiť na minimotorke - Andrasko (8), Hôrka nad Váhom
Zdroj: anc

„Veľmi sa teším do školy, no ešte tých pár dní, čo mi zostáva, sa chcem naučiť poriadne jazdiť na minimotorke. Kúpil mi ju tatino a chcem sa vedieť voziť tak ako on.“

Doučiť sa biológiu aj tenisový tréning - Sestry Tamarka (11, vľavo) a Barborka (9), Prešov
Zdroj: anc

„Teraz sa učím biológiu. Postupne sa však chcem doučiť všetky predmety, aby som do školy prišla čo najlepšie pripravená. Záleží mi na tom, aby som sa nachystala,“ povedala Tamarka a jej mladšia sestra dodala: „Ja rada chodievam do školy. Mám však veľmi rada aj tenis, preto sa snažím zahrať si ho čo najviac ešte predtým, ako sa obnoví vyučovanie.”

Víkend na chate- Radovan (10), Košice
Zdroj: anc

„Do školy sa už teším hlavne na kamarátov a frajerku. Teraz často chodím na futbalové tréningy. Kým pôjdem do školy, chcem dočítať dobrodružnú knižku. Cez víkend by som ešte rád išiel s rodičmi i bratom na chatu, kde máme veľa zvieratiek. Starám sa tam o psíka, sliepky, korytnačku i pavúka.“

Zoo aj pizzérku - Samko (8), Kremnica
Zdroj: anc

„Do školy nastupujem, ale predtým by som chcel toho stihnúť ešte veľa - v sobotu s dedom a babkou ísť do bojnickej zoo a v nedeľu so starkou na pizzu do mojej obľúbenej pizzérky.“