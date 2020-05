Zástupcovia cestovných kancelárií vysvetľujú: 20 otázok a odpovedí o dovolenkách

Pandémia koronavírusu obmedzila cestovanie a stopla dovolenky do zahraničia.

Pomalými krokmi sa situácia vracia späť do normálu a mnohí tak uvažujú o letnom relaxe v obľúbených destináciách. Nová situácia si však vyžiadala výnimočné riešenie a nový zákon o zájazdoch už podpísala aj prezidentka. Niektoré pravidlá fungovania cestovných kancelárií sa tak zmenili a iné budú zrejme aj samotné pobyty. Na otázky čitateľov Nového Času o dovolenkách a cestovaní odpovedajú Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a generálna sekretárka asociácie Jana Varinská.

1. Začiatkom júla máme zaplatenú dovolenku v Chorvátsku. Dúfam, že po návrate na Slovensko nebudeme musieť do karantény?

Aj my dúfame, že podmienku karantény zodpovední prehodnotia v čo najkratšom čase.

2. Ako to bude s dovolenkami zakúpenými cez agentúry ako INVIA, ktoré ponúkajú dovolenky aj cez nemecké, rakúske, české agentúry?

Tam sa bude riadiť právom krajiny, z ktorej cestovná kancelária pochádza.

3. V januári sme zakúpili first moment Turecko, zaplatili zálohu. Odlet 4. 7. 2020. Termín na doplatenie ceny je do 5. 6. 2020. Jedna z cestujúcich je na pandemickej OČR s dieťaťom. Objednávateľ zájazdu je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. Sme povinní doplatiť cenu zájazdu, keď nevieme, aká bude situácia v čase odletu?

Nie. Počkajte, kým vás cestovná kancelária neosloví a do 14 dní predložte doklady o objednávateľovi. Cestovná kancelária vám potom následne vráti všetky peniaze.

4. Máme zaplatenú dovolenku do Turecka, odlet 1. 7. 2020, jedno dieťa do 2 rokov zadarmo + 4-ročné dieťa. Mám nárok aj pri preložení dovolenky či poskytnutí voucheru na zájazd tak, aby dieťa cestovalo zadarmo, keď 23. 7. 2020 bude mať 2 roky?

Tu bude záležať na tom, ako sa k tomuto postaví cestovná kancelária. V každom prípade za deti od 2 rokov sa musí platiť minimálne letenka. Ak si nevyčerpáte peniaze do 31. 8. 2021, CK vám ich do 14. 9. 2021 vráti.

5. Mám otázku k zákonu o voucheroch. Platí aj pre slovenských predajcov leteniek ako napríklad Pelikán?

Novela zákona, ktorú pani prezidentka podpísala, neplatí pre letenky. Tu však platia podmienky daných leteckých prepravcov a Pelikán je „len“ ich predajcom.

6. Máme s rodinou dovolenku v Taliansku bez dopravy, len ubytovanie. Cestovka tvrdí, že sa novela zákona na nás nevzťahuje, lebo nemáme zájazd. Má na to právo?

Cestovná kancelária vám neklame. Novela zákona sa na ubytovanie nevzťahuje.

7. Mám zaplatenú zálohu na dovolenku na Krétu s odletom 1. 8. 2020. Ak by sa CK predsa len podarilo túto dovolenku zorganizovať, mám právo odmietnuť pobyt, nakoľko o dovolenku s množstvom obmedzení a možnosti ohrozenia zdravia nemám záujem? Som ochotná preložiť si dovolenku na budúci rok.

Áno, máte nárok na posunutie si dovolenky na budúci rok. Keď podpíšete s cestovnou kanceláriou novú zmluvu alebo dodatok k existujúcej zmluve, budú tak aj nové podmienky, na ktorých ste sa dohodli. Keďže podpisom zmluvy budete s nimi súhlasiť, tak nebudete mať problém sa nimi riadiť.

8. Mám zakúpenú dovolenku v septembri. Bude to taká dovolenka, ako som si vybrala, alebo s obmedzením?

Podľa všetkého budú určité obmedzenia. Až čas ukáže, či nám niektoré nebudú aj vyhovovať (málo ľudí v reštaurácii, viac personálu a individuálneho prístupu atď.).

9. Aj keď sa situácia upokojuje, mám strach niekam vycestovať. Netuším, či do roka nájdem odvahu vôbec ísť do cudziny. Ako to bude s vyplatenou dovolenkou, ak nevyužijem poukaz?

Do 14. 9. 2021 vám cestovná kancelária vráti vaše peniaze.

10. Mám 69 rokov, manželka 66. Mali sme ísť začiatkom júla na nadštandardnú zahraničnú dovolenku. Keď­že nemáme peniaze nazvyš, máme šancu na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu skôr ako o rok?

Áno, máte. Keďže patríte do „ chránenej skupiny“, po tom, ako vás cestovná kancelária osloví, treba ju písomne do 14 dní informovať o vašom rozhodnutí a požiadať o vrátenie peňazí.