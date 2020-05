Dohodnuté radovánky sa skončili ako z grotesky: Najal ich na násilný sex, na jedno zabudol

Tak táto sexuálna fantázia sa naozaj zvrhla.

Istý Austrálčan sa dohodol s ďalšími dvoma mužmi, že ho prídu prepadnúť a znásilniť v jeho dome. Potom im však zabudol povedať, že sa presťahoval. Nasledovali scény ako z grotesky. Všetko si dohodli cez sociálne siete. Muž z Griffithu v Novom Južnom Walese si najal dvoch chlapov. Tí sa mali vlámať do jeho domu, zviazať ho v posteli a znásilniť metlou. „Sľúbil, že im zaplatí 3 000 eur, ak to bude naozaj dobré,“ povedal sudca, u ktorého teraz prípad skončil. Fantázie totiž dopadli nad očakávanie zle.

Aby to bolo skutočne presvedčivé a prekvapivé, nedohodli si presný dátum. Muž sa medzitým presťahoval a zabudol to spomínanej dvojici oznámiť. Tí v júli 2019 prišli prepadnúť pôvodný dom skoro ráno. Našli tam nového majiteľa spať v posteli s maskou proti svetlu na tvári. Našťastie najprv na neho zavolali menom.

Ten sa zobudil a uvidel nad sebou dvoch zamaskovaných mužov s mačetami. Šok bol obojstranný, pretože „vlamači“ si uvedomili, že to nie je dohodnutá obeť. Jeden z nich mu vzápätí podal ruku a povedal: „Sorry, kámo!“ Dvojica potom skontaktovala skutočného klienta a zašla k nemu. On im spravil raňajky, pričom si podľa sudcu všimol, že jeden z nich má „v nohaviciach skutočne poriadny nožík“. Tak ich našla polícia. Jeden skončil obžalovaný pred súdom, no ten rozhodol, že ich vlámanie nebolo úmyselné a oslobodil ho.