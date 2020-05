Utajené stretnutie Druckera so Solymosom: Čo preberali na spoločnom obede?

Chcú vytvoriť jednu silnú stranu? Nedávno Nový Čas informoval o tajnom stretnutí lídra strany Dobrá voľba Tomáša Druckera (41) s Alojzom Hlinom (49) z KDH a teraz ho čitateľka nachytala s ďalším známym politikom - exministrom za Most-Híd Lászlóm Sólymosom (51). Čo spolu preberali?

Hlina po stretnutí položartom povedal, že bývalého ministra zdravotníctva lanáril do svojej strany. „Mám pocit, že pán Drucker je umiernený konzervatívec, takže to dáva logiku,“ uviedol Hlina. Drucker takisto potvrdil, že reč bola najmä o politike a z jeho vyjadrenia to vyzerá tak, že sa prípadnej spolupráce nestráni. "Má zmysel zabojovať, ľudia chcú vidieť, že sa vieme spájať a spolupracovať,“ odpovedal Drucker.

Teraz sa čitateľke Nové Času podarilo odfotiť Druckera na ďalšom tajnom stretnutí. Tentokrát s exministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom. "Bolo to v nákupnom centre. Tvárili sa utajene, to ma zaujalo," uviedla čitateľka. Na otázku, čo v známom bratislavskom centre preberali, mal Drucker jasnú odpoveď. "S Lacom Solymosom sme debatovali - kedže majú pred snemom - ako to vidí a čo ďalej. Sú tam ľudia ako Ábel Ravasz aj Peter Krajniak, rozumní ľudia s ktorými má zmysel hľadať nejakú spoluprácu. Práve v týchto časoch keď máte len dve možnosti - buď Smer alebo ultrapopulizmus." povedal Drucker Novému Času.

Sólymos z ministerskej stoličky odstúpil začiatkom tohto roka, len pár týždňov pred koncom funkčného obdobia. Dôvodom bolo opilecké vyčíňanie v centre hlavného mesta, pri ktorom s bratom rozbili sklenenú výplň ázijskej reštaurácie, ktorú neskôr zaplatili. Svoje správanie oľutoval a ako dôvod uviedol stres zo zlého zdravotného stavu jeho matky, ktorá, žiaľ, neskôr zomrela.