Problém toxického odpadu v Strážskom: Zaujímať sa oň bude aj prezidentka

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa bude venovať problému toxického odpadu po bývalom štátnom podniku Chemko Strážske.

Potvrdila to počas piatkového výjazdu na východe Slovenska, ktorý bol tentoraz venovaný problému sucha.

Hlava štátu pritom ocenila, že noví ministri životného prostredia a pôdohospodárstva považujú riešenie environmentálnych záťaží vrátane uskladnených PCB látok v oblasti Strážskeho za svoju prioritu. "Viem, že boli realizované prvé geologické výskumy, ich predbežné výsledky by mali byť známe v júni. Budem sa o tú tému zaujímať, budem sa informovať o ďalšom postupe, ale som naozaj veľmi rada, že prístup vlády je v tomto zmysle jednoznačný a bude robiť konkrétne kroky, aby sa ten problém vyriešil," povedala Čaputová novinárom. So šéfmi envirorezortu a agrorezortu by sa mala stretnúť v najbližších dňoch alebo týždňoch.

Dvojdňový výjazd na východe prezidentka ukončila v Kladzanoch v okrese Vranov nad Topľou, kde si prezrela vodozádržné opatrenia realizované obcou v intraviláne, ako aj lesnom území. "Tie opatrenia sú nielen praktické, funkčné a pomáhajú v celkovej klimatickej situácii na danom mieste, ale majú aj svoju estetickú hodnotu," ocenila. Ide podľa nej o zaujímavý a pekný príklad toho, ako sa dajú takéto veci robiť. Počas dňa navštívila aj Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat. "Dôsledky sucha sú zreteľné a značné na celom území Slovenskej republiky. Na mnohých miestach kriticky klesá hladina spodnej vody a máme za sebou najsuchšiu zimu v histórii. Toto sú všetko dôvody, pre ktoré treba venovať tejto téme pozornosť," konštatovala.

Výjazd hlavy štátu do regiónu súvisel s dôsledkami klimatickej krízy, ktoré negatívne zasahujú poľnohospodárov, potravinovú sebestačnosť, ale aj krajinu a lesy. Vo štvrtok (28. 5.) vo Svinici (okres Košice-okolie) hovorila s expertmi Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), navštívila Senianske rybníky s obnovou mokradí v okrese Michalovce, stretla sa s ochranármi a starostami obcí a na poli pri obci Pavlovce nad Uhom sa rozprávala s predsedom miestneho poľnohospodárskeho družstva.