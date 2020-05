Španielsko od pondelka uvoľní ďalšie obmedzenia, otvoria sa kiná aj bazény

Španielska vláda vo štvrtok informovala, že od pondelka uvoľní ďalšie obmedzenia zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu a až 70 percentám občanov umožní od tohto dátumu opätovne navštevovať reštaurácie, plavecké bazény aj nákupné centrá.

"Údaje sa vyvíjajú veľmi dobre," uviedol na tlačovej konferencii koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón, ktorého citovala agentúra AFP. Španielsko vo štvrtok hlásilo v rámci denného prírastku - za posledných 24 hodín - len 182 nových prípadov nákazy koronavírusom a 38 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Celkovo už v tejto krajine zaznamenali 27.119 úmrtí a 237.906 prípadov nákazy.

Španielsko zaviedlo v reakcii na šírenie koronavírusu ešte v marci prísne obmedzenia pohybu. Od 11. mája však začalo s ich postupným uvoľňovaním, ktoré by malo - vo fázach - pokračovať až do konca júna. Od pondelka tak krajina vstúpi do druhej fázy uvoľňovania opatrení, informuje AFP. Táto fáza sa bude týkať celej Andalúzie i regiónu Valencia, taktiež veľkej časti Katalánska aj Baleárskych i Kanárskych ostrovov, oznámilo ministerstvo zdravotníctva. Uvoľnenie opatrení celkovo pocíti približne 70 percent populácie.

Na zmienenom území bude umožnené otvoriť pre verejnosť plavecké bazény s obmedzeným počtom návštevníkov a tiež sprístupniť pláže, na ktorých však budú musieť ľudia dodržiavať prinajmenšom dvojmetrové rozstupy. Otvoria sa aj kiná, divadlá a obdobné inštitúcie, prijímať však budú môcť len tretinu zo svojej maximálnej kapacity návštevníkov. Znovu sa budú môcť otvoriť - avšak s limitovaným počtom zákazníkov - aj nákupné centrá a tiež vnútorné priestory reštaurácií.

Pre zhruba tretinu obyvateľov vrátane ľudí žijúcich v dvoch koronavírusom najviac zasiahnutých oblastiach, a síce vo veľkomestách Madrid a Barcelona však aj naďalej zostane platiť len prvá fáza, a to miernejšie uvoľnenie obmedzení. V Španielsku sa v stredu začal desaťdňový štátny smútok za obete koronavírusu. Ide o vôbec najdlhší štátny smútok od návratu Španielska k demokracii v druhej polovici 70. rokov.