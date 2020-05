Meghan a Harry nemajú pokoj ani po presťahovaní: Čudné telefonáty na políciu

Meghan a Harry nemajú zjavne ani trochu súkromia. Keď sa prevalilo, že bývalí členovia kráľovskej rodiny bývajú v luxusnej vile herca Tylera Perryho v slnečnej Kalifornii, začali sa na polícii kopiť telefonáty práve z tejto oblasti.

Väčšina z nich oznamovala to, že im ich súkromie narúša prelet dronov ponad pozemok domu. Aj keď polícia priamo nepotvrdila, že telefonáty vykonal priamo princ či jeho manželka, je zjavné, že sa oznámenia sa v oblasti Beverly Hills začali množiť práve po ich príchode do mesta anjelov. Ako informuje web ET, párik v poslednej dobe oslavoval nielen druhé výročie sobáša, no aj prvé narodeniny ich spoločného synčeka Archieho.

„Jeden z ich blízkych priateľov mi povedal, že si užívajú to, že konečne majú pomalší život,“ povedala už predtým médiám odborníčka na kráľovskú rodinu Katie Nicholl. „Myslím si, že karanténa im konečne dala vydýchnuť. Bol to pre nich veľmi hektický rok a tak podľa mňa počas oslavy výročia len oddychovali a konečne si oddýchli,“ dodala.