Útočí na internetových gigantov: Trump chce obmedziť sociálne siete

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nariadil preskúmať zákon, ktorý chráni sociálne siete pred prevzatím zodpovednosti za obsah zverejnený ich užívateľmi. Exekutívny príkaz podpísal v reakcii na krok spoločnosti Twitter, ktorá označila niekoľko jeho správ za nepresné.

Podľa názorov odborníkov nemá jeho pokus reálnu šancu na úspech, napísali svetové agentúry. Trump príkazom útočí na ustanovenia zákona z roku 1996, ktoré dáva spoločnostiam Facebook, Twitter, Youtube a Google de facto imunitu voči žalobám spojeným s verejným obsahom, lebo im udeľuje status obyčajnej platformy. Cieľom prezidentovho príkazu je zmeniť spôsob, akým je zákon využívaný. Regulačným úradom chce umožniť, aby sa mohli vyjadriť k tomu, ako jednotlivé spoločnosti spravujú obsah na sieťach.

Federálna komisia pre siete (FCC), na ktorú sa Trump exekutívnym príkazom obracia, by tak mohla napríklad dospieť k záveru, že siete moderovaním príspevkov strácajú právnej ochrany, ktorú im poskytuje spomínaný zákon. To by mohlo internetové spoločnosti vystaviť radom žalôb. Sociálne siete by tak boli považované skôr za vydavateľa než za platformy.

Príkaz tiež nariaďuje zriadenie niekoľkých kontrolných orgánov, ktoré majú zbierať podnety verejnosti ohľadom možnej cenzúry na internete a skúmať, či jednotlivé americké štáty presadia zákony, ktoré platformám zakazujú nečestné a zavádzajúce rokovania. Trump v stredu pohrozil spoločnosti Twitter reguláciou potom, čo sa vedľa jeho príspevkov o rizikách korešpondenčného hlasovania objavila poznámka upozorňujúce na to, že sú niektoré jeho tvrdenia nepresná.

Twitter pritom odkazuje na články televízie CNN a denníku The Washington Post, ktoré upozorňujú na závery expertov, že podvody pri hlasovaní poštou sú v USA výnimočne vzácne. Prezident tieto dve médiá opakovane osočuje, že produkujú ideologicky zamerané spravodajstvo.