Ups, toto nemal nikto vidieť: Kráska zachytila priateľa v najchúlostivejšej situácii

Vlasy upravené, make-up nahodený, na sebe svieži outfit a pred odchodom do ulíc už ostáva len stráviť pár minút pred najbližším zrkadlom, v ktorom sa pokúsime nahodiť čo najlepšiu formu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tak to je v dnešnej dobe bežný odchod z domu mnohých žien a dievčat. Výnimkou nie je ani Angličanka Shannon Butt (22), ktorá sa rozhodla spraviť si „selfie“ v kúpeľni priateľovho bytu. „Išla som sa odfotiť a on prišiel s tým, že ide na záchod. Jeden druhého sme si nevšímali, každý sme robili svoju ´prácu´,“ povedala. Fotka pár dní ležala v jej mobile, keď sa ju rozhodla zverejniť. „Zavesila som ju na Instagram, lebo sa mi páčila,“ povedala podľa webu Ladbible. Potom však prišiel šok, ktorý z nevinnej fotky spravil senzáciu - pár hodín nazbierala jej autorke viac ako 128-tisíc lajkov.

„Sadala som so sestrou do auta a len tak som išla skontrolovať, koľko mám na fotke lajkov, keď som si to všimla,“ povedala. Pár desiatok minút po zverejnení fotky sa totiž pod jej príspevkom začali hromadiť poznámky na detail, ktorý mladá kráska prehliadla. V odraze zrkadla si totiž jej frajer Henry utiera pozadie. „Aj so sestrou sme začali plakať od smiechu a fotku som hneď stiahla,“ opísala. Bolo však neskoro a fotka sa šírila medzi jej priateľmi rýchlosťou blesku. Celú vec sa tak rozhodla Shannon spísať na Twitter, kde v statuse situáciu vysvetlila.

Opísala, ako sa spolu s priateľom na celej bizarnej udalosti zabávali. „Povedal, že je to také vtipné, že by som to určite mala zverejniť.“ Popularita so sebou priniesla aj veľa pochybností o tom, či párik celú situáciu len nezinscenoval. Shannon však trvá na svojom a hovorí, že o tom netušila. Veľa ľudí potom začalo riešiť to, či je normálne fotiť sa v miestnosti, kde iná osoba vykonáva takú chúlostivú záležitosť.