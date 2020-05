Šokovaný starosta Ružinova reaguje na výsledok testovania na COVID-19: Rázne slová!

Rodičia detí, či už školopovinných, alebo tých, ktoré navštevujú materské školy, sa spolu s ratolesťami potešili.

1. jún je totiž dňom návratu do týchto zariadení. Bratislavská mestská časť Ružinov preto dala otestovať všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov na protilátky proti koronavírusu.

Z 515 ľudí testovaných v stredu je podľa výsledkov až 30 takých, čo sa s ochorením stret­lo, alebo ho prekonalo a majú proti nemu vytvorené protilátky. Čo to znamená pre zariadenia v mestskej časti a ako sa k testovaniu stavajú krajské mestá?

Mestská časť Ružinov zaznamenala ešte v marci prvé ohnisko nákazy koronavírusom. Pred pondelkovým otvorením škôl a škôlok preto dali preventívne pretestovať všetkých pracovníkov v školstve a aj v materských školách. Do nedele chcú vykonať viac ako 800 testov. „Pre našu mestskú časť je to výnimočný projekt, lebo rodičia sa nebudú musieť báť o svoje deti,“ uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

Pretestovanie začalo v stredu, potrvá do nedele. „Dovtedy bude každý zamestnanec školstva v tejto časti vedieť, či je nakazený, alebo či chorobu prekonal,“ vysvetlil generálny riaditeľ Alpha medical Peter Lednický. Ako doplnil, dnes totiž nie je podstatné iba to, či je niekto akútne nakazený, ale aj to, či ochorenie v minulosti prekonal a či má do nejakej miery vybudovanú imunitu.

Pretestovávať budú 9 základných škôl, 11 materských a rovnako 11 elokovaných škôl. Na základe protilátkového testu Elisa je možné určiť, koľko testovaných je v aktívnej fáze a koľkí už chorobu prekonali. „S pomocou tohto testu sa dokážeme pozrieť aj do minulosti, čo diagnostika s pomocou PCR neumožňuje,“ uviedol Lednický.

Šokovaný starosta

Až 515 zamestnancov pretestovalo hneď v stredu. „Mňa osobne výsledky šokovali! Ukázalo sa, že z 515 v stredu testovaných sa až 30 s koronavírusom stretlo, alebo ho prekonalo a má proti nemu vytvorené protilátky,“ uviedol Chren. Ako dodal, u 17 zamestnancov je podozrenie, že vírus môže byť stále aktívny a že by niektorí z nich mohli byť aj infekční. „To je oveľa viac, než by sme podľa dostupných štatistík očakávali,“ dodal.

Potvrdil, že ak sa potvrdí nákaza u niektorých z nich, danú škôlku alebo školu zrejme nebudú môcť otvoriť. Dôvodom je to, že pracovníci pri prípravách na znovuotvorenie už boli v kontakte. „Ak zistíme, že ich je viac naprieč školami a škôlkami, budeme musieť zvolať krízový štáb a rozhodnúť, či ich vôbec otvoríme,“ uzavrel. Nad testovaním pracovníkov predškolských a školských zariadení vo svojej pôsobnosti ostatné mestské časti okrem Vajnor zatiaľ neuvažujú.