Legenda ožíva: Slovenská strela sa vracia po 60 rokoch

Legenda ožíva. Vlak Slovenská strela bol pred 2. svetovou vojnou symbolom modernej doby.

Trasu Praha – Bratislava zvládol za menej ako 5 hodín a dosahoval rýchlosť až 130 km/h. Jeho sláva však netrvala dlho, už vyše polstoročie bol odparkovaný v českom Technickom múzeu Tatra Kopřivnice. Pre milovníkov železničnej histórie to bol dojímavý okamih. Slovenská strela sa v pondelok vrátila na koľaje.

Z Českomoravskej železničnej opravovne v moravskom mestečku Hranice ju do 25 km vzdialeného Přerova, kde dostane lak, odtiahol motorový rušeň. Dvojročná rekonštrukcia Slovenskej strely sa tak dostáva do finále. Opravári vlak rozobrali doslova do poslednej skrutky a opäť zmontovali. Hoci naposledy mal tmavočervenú farbu, jeho pôvodný lak bol odlišný.

„Pôvodnú farbu sme museli hádať, lebo sa dochovala jediná farebná dobová fotografia... Išli sme vyložene podľa citu. Nakoniec bude skriňa vlaku višňovočervená, podvozok sivý a strecha okolo vzduchového tunela bude mať zlatú farbu,“ vysvetlil Andrej Baliga, projektový manažér opravovne. Po dokončení renovácie sa Slovenská strela vráti späť do múzea v Kopřivnici, kde dostane svoj vlastný pavilón.

„Keďže sme úplne zrenovovali dochované podvozky aj s motormi, Strela bude prevádzkyschopná. Pokiaľ viem, plánujú sa s ňou robiť aj vyhliadkové jazdy,“ dodal Baliga. Vlak mal na svoju dobu priekopnícky pohon. Do rýchlosti 81 km/h bol poháňaný elektricky, aby mal rýchlejší a plynulejší rozjazd, a potom sa zapol záber benzínového motora.

Československý supervlak

- Uvedenie do premávky: 1936

- Koniec premávky: 50-te roky

- Výrobca: Ringhoffer - Tatra

- Max. rýchlosť: 130 km/h

- Trasa: Praha – Bratislava a späť

- Rekord: z Prahy do Bratislavy za 4 hodiny a 18 minút

- Kapacita: 72 miest na sedenie

- Náklady na rekonštrukciu: 3,3 mil. €

- Zaujímavosť: Pôvodne boli dve, ale jedna v 60. rokoch zhorela