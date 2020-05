Premiéra kritizujú právnici aj koaliční partneri: Núdzový stav v hlave Matoviča?

Máme najlepšie čísla, no na rozdiel od ostatných krajín, ktoré postupne rušia krízové režimy zavedené kvôli pandémii koronavírusu, zvažujeme predĺženie núdzového stavu.

Premiér Igor Matovič (47) tvrdí, že stačí minúta, aby vyhlásený nebol a potom ho môžu znova spustiť. Právnici hovoria, že taký výklad je výsmechom ústavnosti. V Česku zrušili núdzový stav minulý týždeň v pondelok po 66 dňoch, v Maďarsku už vláda predložila parlamentu návrh zákona na jeho zrušenie. U našich susedov to odôvodnili zlepšujúcou sa zdravotnou situáciou s rapídnym poklesom nových prípadov.

Česko ani Maďarsko sa však číslami s nami nemôžu porovnávať, keďže Slovensko má najlepšie štatistiky počtu nakazených v prepočte na obyvateľov z celej Európy. Kĺzavý medián sa posledných desať dní drží na čísle 1. Ani to však zatiaľ nevedie k zrušeniu núdzového stavu a prekvapivo dokonca premiér Igor Matovič uvažuje o jeho predĺžení či opätovnom vyhlásení. „Možno si budeme môcť dopriať letnú pauzu, že nebude núdzový stav, a potom na jeseň budeme rýchlo prijímať núdzový stav, lebo budeme musieť brzdiť rozmáhanie sa vírusu,“ zamyslel sa Matovič.

Prerušenie na minútu

Podľa platnej legislatívy však nemôže núdzový stav trvať viac ako 90 dní. Na Slovensku ho ešte Pellegriniho dosluhujúca vláda vyhlásila pre zdravotníctvo 16. marca a v platnosti by tak mal zostať len do polovice júna. Podľa premiéra sú však možnosti, ako ho možno predĺžiť. „Môžete dať minútovú prestávku, a potom ho môžete mať znova na 90 dní, čo teda predbežne viem. Asi tak to funguje, keď nemôžete predlžovať,“ vysvetlil šéf vlády.

Vo štvrtok dodal, že ešte sa budú o tom dohadovať na krízovom štábe. „Dohodli sme sa, že sa spraví hlbšia analýza, či môžeme fungovať bez neho alebo ho preventívne necháme v pohotovosti, lebo celá Európa, celý svet očakáva, že príde druhá vlna.“ Podľa poslanca opozičného Smeru Richarda Rašiho však neexistuje žiadny medicínsky dôvod na to, aby sme pokračovali v tomto krízovom režime. „Núdzový stav má byť vyhlásený iba na nevyhnutný čas v nevyhnutnom rozsahu,“ povedal Raši s tým, že Matovičova vláda tým obmedzuje osobné slobody ľudí.