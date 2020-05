Zahľadené dievča na fotografii dnes patrí medzi najznámejšie české modelky.

Po víťazstve v modelingovej súťaži sa presťahovala do Paríža a neskôr do New Yorku. Tam sa jej bohatá kariéra rozrástla a dlhonohá blondínka tak zdobila nejednu titulku svetových časopisov. V roku 2010 spečatila svoju životnú lásku so spevákom Paľom Haberom, s ktorým majú spoločnú dcéru Ellu. Viete, kto to je?

Správna odpoveď: Daniela Peštová