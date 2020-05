Batthyányho dcéra Petra takmer prišla o zrak: Po korone ďalšia operácia

Opäť pôjde pod nôž! Dcéra herca Petra Batthyányho (53) Petra (25) prežíva momentálne najkrajšie obdobie.

Tým dôvodom je jej roztomilá dcérka Victoria, ktorá sa narodila v januári. A hoci si mladá mamička tieto chvíle s malým klbkom šťastia nevie vynachváliť, stále jej robia starosti zdravotné problémy. Brunetka totiž ešte minulý rok takmer prišla o zrak, ktorý jej zachránilo hneď niekoľko operácií. Tie sa však neskončili a opäť ju čaká zákrok.

Batthyány mal veľký strach o svoju dcéru Petru. Tá sa v minulosti venovala bojovým športom, a práve to jej bolo osudné. „Viackrát utŕžila údery do hlavy a oka, mala veľa zranení. Nešla však k lekárovi včas,“ prezradil predčasom zdroj. Kráska tak takmer prišla o ľavé oko. A hoci už v tom čase čakala bábätko, operácia bola neodkladná.

Medzičasom sa stala šťastnou mamou Victorie, no problémy so zrakom pretrvávajú. „Zázraky sa moc nedejú, ani nemám šancu, aby to oko bolo 100-percentné, keď sa tam už sietnica odlúpla. Nemajú šancu to zachrániť úplne. V tehotenstve mi dali silikónový olej do oka, aby ho fixovali. Teraz ho musia odstrániť. Onedlho ma tak čaká ďalšia operácia.

Ako má niekto prsia alebo pery urobené, tak ja mám oko, len mi to platí poisťovňa,“ zavtipkovala pre Nový Čas Petra a situáciu ďalej vysvetlila. „Mala som odlúpnutú sietnicu, poškodenú šošovku aj rohovku. Hovorili mi, že problémy už budú na celý život. Takže som s tým zmierená. Na toto oko nevidím takmer vôbec, a to pravé mi operovali laserom dvakrát, a na to vcelku vidím,“ dodala.