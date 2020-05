Kauza kontroverzných šekov šéfa ĽSNS: Čo Kotleba čítal na súde vyše 2 hodín?

V kauze kontroverzných šekov Mariana Kotlebu sa vo štvrtok popoludní na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) čítali rozsudky Najvyššieho súdu (NS) SR o zrušení Kotlebovej niekdajšej strany Slovenskej pospolitosti a o nezrušení ĽSNS. Pojednávanie bolo prerušené do piatka (29. 5.).

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz čítal vo štvrtok na súde aj rozsudok NS SR o rozpustení politickej strany Slovenská pospolitosť, ktorej bol Kotleba kedysi predsedom. Najvyšší súd vtedy zrušil stranu, ktorej program odporoval ústave aj tým, že chcel zaviesť stavovskú spoločnosť a upierať práva menšinám. Kotleba považuje 12 rokov starý rozsudok za nesúvisiaci s prejednávaným skutkom.

Po prečítaní rozsudku prokurátorom začal Kotleba čítať rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý nerozpustil ĽSNS. Čítal ho vyše dvoch hodín. Nerozpustenie jeho strany považuje za dôkaz, že aj obžaloba prokurátora je nedôvodná. Pripomenul, že Najvyšší súd sa zaoberal v odôvodnení aj skutkom, ktorý mu je kladený pred ŠTS za vinu.

Po prečítaní rozsudku zahrnula do dokazovania samosudkyňa Ružena Sabová nové dôkazy navrhnuté prokurátorom vrátane rozsudku Najvyššieho súdu, ktorý odsúdil za extrémistické trestné činy poslanca Národnej rady SR za ĽSNS Milana Mazureka. Rovnako tak zahrnula do dokazovania aj kandidátnu listinu ĽSNS do parlamentných volieb, ktoré sa konali vo februári tohto roku.

V piatok by mali na Špecializovanom trestnom súde vypovedať viacerí svedkovia a znalec vrátane poslanca Národnej rady SR Ondreja Ďuricu (ĽSNS).

Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur. Tie považujú prokurátor a znalec z oblasti nacizmu, fašizmu a neonacizmu Jan Uhlíř za neonacistickú šifru.