Dánsko a Fínsko otvorili školy pred niekoľkými týždňami: Zvýšil sa počet nakazených?

Čiastočné znovuotvorenie dánskych škôl v polovici apríla neviedlo k nárastu prípadov nákazy koronavírusom medzi študentmi.

S odvolaním sa na dánskeho epidemiológa Petra Andersena o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters. Problémy podľa Reuters nezaznamenalo ani Fínsko, kde sa žiaci do tried vrátili 14. mája.



Dánsko bolo prvou európskou krajinou, ktorá po epidémii covid-19 znovu otvorila jasle, škôlky a školy. Stalo sa tak 15. apríla. "Nevidíme žiadne negatívne dopady znovuotvorenia škôl," povedal teraz pre Reuters epidemiológ Andersen, ktorý pracuje pre Danish Serum Institute. "Podľa aktuálnych údajov nie je v týždňoch po opätovnom sprevádzkovaní škôl zrejmý nárast infekcií u detí vo veku od jedného do 19 rokov," dodal.



Dánsko s 5,6 milióna obyvateľov registruje od začiatku epidémie necelých 11.500 prípadov nákazy a 565 úmrtí s covid-19. Vo Fínsku, ktoré má 5,5 milióna obyvateľov, bolo zatiaľ potvrdených necelých 6700 prípadov infekcie a 313 úmrtí.



Mika Salminen z fínskeho ústavu zdravia a sociálneho zabezpečenia vo štvrtok uviedol, že ani Fínsko nemá dôkazy, že by sa koronavírus po znovuotvorení škôl šíril v krajine rýchlejšie. "Zatiaľ je to krátka doba, ale také dôkazy nemáme," povedal. Vo Fínsku sa žiaci základných a stredných škôl vrátili do tried 14. mája po dvojmesačnej pauze. V Dánsku trvala dištančná výučba len mesiac.