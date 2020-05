Pellegrini: Slovensku hrozí pandémia nezamestnanosti, vládu vyzýva na záchranu ekonomiky

Slovensku hrozí pandémia nezamestnanosti, vláda musí investovať do záchrany ekonomiky.

Tvrdí to podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini, podľa ktorého už nestačí, aby sa predseda vlády Igor Matovič na tlačových konferenciách venoval tomu, ako ďaleko majú byť od seba stoly v reštauráciách, ale aby nový kabinet predstavil jasný plán, ako plánuje zachrániť slovenskú ekonomiku.

Doteraz prijaté opatrenia, cez ktoré sa do firiem z eurofondov nalialo na udržanie zamestnanosti zatiaľ len zhruba 120 miliónov eur, považuje Pellegrini za absolútne nedostatočné. Potrebný je podľa neho zásadný plán na podporu ekonomiky, ktorý by povedal, ako plánujeme využiť ponúkajúce sa miliardy z rozpočtu Európskej únie, ale aj ako samotné Slovensko zafinancuje podporu hospodárstva. "Najprv musíme vedieť, na čo tie peniaze chceme použiť. Vytypovať také projekty a oblasti, ktoré vytvoria najviac pracovných miest, alebo udržia aspoň existujúce pracovné miesta," tvrdí.

Pellegrini pritom odmieta argumentáciu súčasnej vlády o prázdnej špajzi, a teda že štát nemá priestor si na záchranu ekonomiky požičať. Pripomína, že jeho vláda odovzdala krajinu s 12. najnižším dlhom v Európskej únii a s dostatočnou rezervou aj k pomyselnej maastrichtskej hranici 60 % HDP. "Ľudia doplatia na to, ak sa neprijmú zásadné opatrenia, hoc aj drahé. Žiaľ, je tu kríza, vážna kríza, a hrozí pandémia nezamestnanosti. Teraz sa nemôžeme hrať na čísla a deficity. Nerobí to Nemecko, nerobí to Francúzsko, nerobí to žiadna európska krajina, v prvom rade zachraňujú svojich ľudí," dodal Pellegrini.

Expremiér zároveň svojho nástupcu vyzval, aby priznal, či vláda plánuje dôchodcom vyplatiť trináste dôchodky. Podľa neho by totiž aj toto opatrenie malo byť súčasťou plánu na záchranu ekonomiky a v čase, keď Slovensko potrebuje investovať miliardy eur do svojho hospodárstva, by vláda mala nájsť aj zhruba 400 miliónov eur na zafinancovanie 13. dôchodkov.

Ako myslel vyjadrenie na Ficovu adresu

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini odmieta nálepkovanie typu slniečkar či liberál.

"Som sociálny demokrat, mám sociálne cítenie a taká bude aj naša sociálna politika," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii v súvislosti s vyjadreniami predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Dodal, že svoje účty so stranou považuje za vyrovnané, pretože si každú funkciu odpracoval aj so svojimi kolegami. Zdôraznil, že nechce brať Ficovi žiadne zásluhy.

"Naše utorkové (26. 5.) vyhlásenie nebolo myslené osobne. Nebolo namierené voči jeho (Ficovým, poznámka TASR) zásluhám, voči jeho osobe. Nebol to odkaz osobný, zlý a negatívny. Bolo to skôr vyjadrenie nášho pocitu," skonštatoval v súvislosti so svojím vyjadrením, v ktorom vyzval Fica na odchod z čela strany. Šéfovi Smeru-SD podľa vlastných slov ľudsky rozumie, keďže stranu založil a úspešne vybudoval.

Pellegrini zdôraznil, že on aj jeho kolegovia, ktorí s ním vystupujú, sú vychovaní Smerom-SD a ctia hodnoty sociálnej demokracie. Deklaroval, že nemienia meniť svoje politické presvedčenie ani stranu od takejto politiky odkláňať. Podčiarkol potrebu jej zachovania. "Ale na čo bude dobrá, ak bude odkázaná na opozíciu," podotkol. Na tlačovej konferencii s ním vo štvrtok boli aj podpredsedovia strany Richard Raši a Peter Žiga, ako aj poslanec Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD).

Na slová Fica, že Smer-SD pre svojich členov urobil dosť, a preto by sa mali zamyslieť nad tým, čo teraz môžu dať strane oni, reagoval tým, že účty vyrovnali svojou prácou. "Šancu sme dostali a snažili sme sa aj tvrdo na pozíciách, ktoré sme dostali, pracovať," uviedol. V súvislosti s termínom snemu či predsedníctva strany povedal, že nechce dávať žiadne ultimáta cez médiá. Očakáva, že sa viacerí členovia predsedníctva stretnú aj na najbližšej schôdzi parlamentu.

V Smere-SD sa diskutuje o zmenách a budúcnosti strany. Pellegrini už prejavil záujem kandidovať na post predsedu. Chce novú a modernejšiu sociálnu politiku. Nevylúčil ani odchod zo strany, zrejme by ho nasledovali aj viacerí spolustraníci. Fico zdôraznil, že strana potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov.