Unikátny eko vynález gymnazistov z Košíc zaujal na prestížnej súťaži: Jednoznačný postup do svetového finále!

Slovenskí stredoškoláci postúpili do medzinárodného finále súťaže sociálnych inovácií Social Innovation Relay (SIR). Tím gymnazistov REN z Košíc bude s projektom ekologického tuhého čističa zastupovať Slovensko v globálnom finále, v ktorom si zmeria sily so študentmi z rôznych krajín vrátane Japonska, Grécka či Singapuru.

Celosvetové finále sa uskutoční 16. júna. TASR o tom informoval PR konzultant Ľubomír Šulko. Košických gymnazistov spomedzi ďalších desiatich tímov vybrala porota zložená z odborníkov na sociálne inovácie. Študenti sa zameriavali na ekológiu, a práve tieto projekty najviac zaujali odbornú porotu národného finále, ktorú tvorili špecialisti zo spoločnosti NN Slovensko a vedúca Katedry sociálneho rozvoja a práce Ekonomickej univerzity v Bratislave Eva Pongrácz. Víťazný projekt TUČI je tuhý ekologický čistič, ktorý Košičania úspešne vyrábajú a predávajú v ekologických predajniach po Slovensku.

"Teší nás, že sa nám podarilo uspieť v celonárodnom finále, a to napriek silnej konkurencii. Na celosvetové kolo sa svedomito pripravíme. Samozrejme, že by sme veľmi radi vyhrali, avšak samotné umiestnenie bude výsledkom tvrdej práce a zaváži v tom aj šťastie," povedal Lukáš Weiszer z tímu REN.

Podľa jeho slov firma plánuje v blízkej dobe rozšíriť svoje pôsobenie na slovenskom trhu. "Taktiež by sme radi vylepšili vizuálnu identitu našej firmy a rozšírili náš nápad a produkt aj do zahraničia," doplnil. Eva Vargová, riaditeľka neziskovej organizácie Junior Achievement (JA) Slovensko, ktorá projekt zastrešuje, dodala, že počas školského roka sa do projektu sociálneho podnikania zapojilo viac ako 1600 študentov, ktorí vypracovali 120 podnikateľských nápadov.

V stredajšom finále predstavilo svoje inovatívne nápady z oblasti sociálneho podnikania desať tímov zo stredných škôl z Bratislavy, Nitry, Brezna, Holíča, Popradu, Námestova i Košíc. "Social Innovation Relay je skvelý projekt, vďaka ktorému vstupujú na trh šikovní mladí podnikatelia a riešia svojimi produktmi a službami sociálne problémy," uzavrela.