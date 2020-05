Ministerstvo chce od piatka obnoviť obchodnú leteckú dopravu: Malo by to však obmedzenia

Od piatka (29. 5.) by sa mohlo s určitými obmedzeniami obnoviť vykonávanie letov v rámci obchodnej leteckej dopravy.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravilo návrh s týmto cieľom. Konečné rozhodnutie však určí až ústredný krízový štáb.

Rezort dopravy návrhom reaguje na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu a postupné otváranie hraníc v jednotlivých štátoch Európskej únie (EÚ). "V prvej fáze ide o nepravidelnú (tzv. charterovú) obchodnú leteckú dopravu lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich pre slovenských občanov. V tomto prípade by malo ísť o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a tieto lety by bolo možné vykonať medzi územím Slovenskej republiky a územím Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka alebo Švajčiarska," priblížil odbor komunikácie ministerstva dopravy.

Zákaz civilných letov na Slovensku v súčasnosti platí do štvrtka, 28. mája. Zákaz nariadil ústredný krízový štáb od 13. marca 2020. Formálne toto nariadenie predlžuje rezort dopravy každých 14 dní prostredníctvom tzv. správy NOTAM.