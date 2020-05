Richard Müller ukázal prstom na svojho kolegu: Tohto speváka považujem za jedného z najlepších

Slovenský spevák Richard Müller túži v tvorbe po rôznorodosti.

„Ľudia, ktorí poznajú moje albumy, vedia, že každý, ktorý nasleduje, je v porovnaní s tým predchádzajúcim iný. Mňa to proste tak baví. Je to asi egoistické, keď to takto hovorím, ale ja si neviem predstaviť, že by som už našiel pre seba tú správnu polohu a smer, ktorým by som rád kráčal až do smrti alebo do hudobnej penzie. Zatiaľ som ešte, pokiaľ ma pamäť neklame, nenavštívil ani jednu sféru, ktorá by išla nejako mimo mňa alebo proti mne,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.

Tak to podľa neho bolo i pri tvorbe jeho najnovšej skladby Anomália, ktorú mu napísal a zložil mladý Laco Rychtárik. „Tú pesničku mi dal Peter Riava z Universal Music, vraj pred rokom, ani sa mi nechce veriť, že tak dávno, no ja som a priori človek strašne lenivý a nechce sa mi do mnohých vecí, tak som to spočiatku radšej rýchlo odmietol. Bolo to dobré, ten text aj muzika, no nevedel som si predstaviť moju interpretáciu tej melódie a textu, tak som to nechal tak. A potom ma môj milý, zlatý manažér presvedčil a navrhol mi, že by som si to mohol predsa len ešte aspoň raz vypočuť. Ani som si to už nechcel pustiť, no vzápätí mi napadlo, že takto vlastne idem proti sebe, lebo nezáleží na tom, aký som dostal materiál, ale na tom, aký bude výsledok, akým spôsobom sa to, keď to naspievam, pohne niekam vpred alebo či sa to nepohne nikam. A tak som to naspieval a až vtedy som si bol vlastne schopný a ochotný definovať, čo mi tá pesnička dala. A páčilo sa mi to, aj môjmu tvorivo-organizačnému tímu sa to páčilo, tak sme to nahrali,“ priblížil známy interpret.

Počas tvorby skladby sa Müller s Rychtárikom ani raz nestretli, počuli sa len v telefóne a aj to len na päť minút. Müller je však s výsledkom tak spokojný, že už Rychtárikovi navrhol ďalšiu spoluprácu. „Oslovil som ho, že ak má ešte chuť niečo mi napísať, nech napíše a možno sa na novom albume, ktorý práve chystám, vyskytne aj viac jeho vecí. Chcem spolupracovať s každým, kto ma baví a kto ma teší a je mi naozaj jedno, či je to mladý alebo starší človek, známy alebo neznámy, záleží len na tom, ako si padneme ľudsky a muzikantsky do oka,“ vyjadril sa spevák, podľa ktorého môže byť napokon prepojenie mladších umelcov so staršími i veľmi prínosné, sám si to napokon na vlastnej koži kedysi zažil. „Jaro Filip bol odo mňa tiež o dvanásť či pätnásť rokov starší a nepociťoval som pri ňom absolútne žiadny hendikep, práve naopak...,“ skonštatoval Müller.

Mladým podľa neho treba dať šancu, aby ukázali, čo v nich je. „Neznášam ten typ kolegov, ktorí neberú veci do úvahy. Za mnou keď niekto príde alebo sa mi niekto ozve a pošle mi e-mailom nejaké texty alebo pesničky, vždy si ich predtým, ako ich odhodím alebo sa začnem zamýšľať nad spoluprácou, aspoň pozriem. A je to podľa mňa strašne zaujímavé, lebo nikdy neviete, kedy sa môže objaviť ten človek, ktorý vám práve sadne...,“ podotkol 58-ročný rodák z Hlohovca.

Aktívne však nové talenty nevyhľadáva a nesleduje. „So sledovaním je to u mňa trochu horšie, lebo, úprimne sa priznám, že nie celkom poznám prameň, z ktorého by som čerpal. Neviem, do akej miery mi je napríklad program, televízny či rozhlasový, kompetentný oznámiť, že toto je nová kapela, spevák alebo speváčka. V tomto smere, žiaľ, nemám veľmi znalosti. Pravda je taká, že sa v televízii, väčšinou v nejakých smiešnych a trápnych šou a reláciách, len občas stretnem s človekom, o ktorom viem, že aha, toto je nejaký mladý nový talent, no že by tam ten dotyčný dal zo seba von aj niečo viac, niečo, čo by mi aj nejako výraznejšie zarezonovalo, to povedať nemôžem. Aj mi je občas smutno, že tu už nie je nik ako Jaro. To je pre mňa jeden nenahraditeľný človek a nedokážem si predstaviť, že by sa ešte niekto taký v mojom živote počas mojej kariéry objavil,“ vyznal sa Müller. „Páči sa mi však, dnes už podobne ako mnohým iným, taký Vojta Dyk, ktorého považujem za jedného z najlepších spevákov, ktorí sa tu nachádzajú. Alebo Dan Bárta, s tým sme robili nie jedno spoločné koncertné turné a boli veľmi úspešné. Dan je jeden skvelý, báječný človek,“ poznamenal.

Nový album, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta na jeseň, tvorí predovšetkým v spolupráci s textárom Petrom Uličným. „Na 55-ke boli všetky texty jeho, tu bude mať, s výnimkou pána Rychtárika, pravdepodobne tiež všetky. Vydanie cítim najskôr na október. A teším sa, lebo to bude znovu posun. Ja sa mu nie že nebránim, ale ho vlastne aj iniciujem...,“ dodal interpret, ktorému by popri novej štúdiovke mali tento rok vyjsť i dve reedície. „Vydavateľstvo Opus sa po viac ako 25 rokoch rozhodlo, že mi vydá vinylovú platňu a cédé 33-jky, to mám strašnú radosť, že po takom čase prejavili záujem o tak starý album a podobne sa zachovalo aj moje stabilné vydavateľstvo Universal Music, ktoré má zasa v pláne vydať vinylovú dosku 01-tky, čo je tiež album, ktorý má dnes 19 rokov... Je to príjemný pocit, keď si človek uvedomí, že aj po desiatkach rokov niektoré tie veci ešte fungujú,“ uzavrel Müller.