Kimlička zverejnil fotky tehotnej Cibulkovej, takú vlnu nenávisti nečakal: Tvrdé slová o Slovenkách!

Stylista a fotograf Lukáš Kimlička pripravil pre módny magazín fotenie s tehotnou Dominikou Cibulkovou.

Keď zábery zverejnil na Instagrame, určite nečakal, že bude musieť nenávistné komentáre k nim vymazávať či vypínať celú diskusiu. Nad zlomyseľnými poznámkami ostal rozum stáť aj iným komentujúcim. ,,Normálne je mi zle, keď čítam komentáre niektorých zakomplexovaných žien,“ ,,Ja ju tiež nemusím, ale nikdy mi mi nenapadlo napísať pod jej fotku, že je škaredá, tučná, aké má nechty a podobne,“ či ,,Dúfam, že si Domča toto nečíta, lebo si ani neviem predstaviť tú bolesť, čo by pri tom cítila," napísali zhrození komentujúci.

Napokon povedal dosť samotný Kimlička a poslal tvrdý odkaz všetkým Slovenkám, ktoré majú záľubu v nenávistných komentároch. ,,Nikdy som nezažil toľko ´hejtov´ pod fotkami ženy a ešte k tomu tehotnej. A teraz je úplne jedno, že ja na fotke Dominika Cibulková alebo Anička Pagáčová. Nikdy som nevidel, aby chlap písal chlapovi pod fotku, že je škaredý alebo tučný. A viete prečo? Lebo žiadny chlap sa na toto nezníži,“ odkázal známy stylista. ,,Čo dokáže napísať žena druhej žene, tak to je neskutočné. Neskutočné, koľko zla, nenávisti, závisti a pohŕdania je vo vás ženách. Priznám sa, že z niektorých komentárov mi prišlo až zle,“ krúti hlavou Kimlička.

,,Na fotku ženy, ktorá nemá miery topmodelky, napíšete, že je tučná a nemala by sa tak ukazovať. Áno, nech chodí po kanáloch alebo nech nevychádza z domu. Každá žena s konfekčným číslo nad 36 nech sa zatvorí do pivnice a spytuje si svedomie, aby ju náhodou iné ženy nezlynčovali. Keď sa žena s plnšou postavou odfotí polonahá, pre vás bude stále nahá, tak ju posielate do pekiel,“ nestačí sa čudovať stylista.

Všetkým ženám, ktoré rozsievajú nenávisť na sociálnych sieťach, odkazuje jediné. ,,Ja si ženy veľmi vážim a vždy som si vážil, ale prosím vás, majte sa rady. Lebo keď nemáte rada samú seba, potom sa len skrývate za anonymné profily a celé dni rozsievate na internete zlo a hejty,“ napísal Kimlička.