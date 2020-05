Pandémia koronavírusu môže mať vážne následky: V ohrození je až 86 miliónov detí

Koronavírusová pandémia a jej ekonomické dôsledky môžu do konca roku 2020 do chudoby uvrhnúť až 86 miliónov detí.

Uvádza sa v spoločnej štúdii Detského fondu OSN (UNICEF) a neziskovej organizácie Save the Children (Zachráňme deti). Zo štúdie tiež vyplýva, že celkový počet detí postihnutých chudobou dosiahne celosvetovo 672 miliónov. Za uplynulý rok by teda išlo o 15-percentný nárast. Takmer dve tretiny detí z uvedeného celkového počtu žijú v oblasti subsaharskej Afriky a v južnej Ázii. Deti, ktoré do chudoby uvrhnú ekonomické dôsledky pandémie, však žijú prevažne v Európe a v strednej Ázii.

Štúdia svoj odhad stavia na predpokladoch Svetovej banky (SB) a Medzinárodného menového fondu (MMF). "Rozsah a hĺbka finančných ťažkostí ohrozuje roky pokroku v potláčaní detskej chudoby," uvádza výkonná riaditeľka UNICEF Henriette Foreová.

Šéfka organizácie Save the Children Inger Ashingová dodáva, že tomuto scenáru môžeme zabrániť okamžitou a rozhodnou reakciou. Tá by mala zahŕňať rozšírenie sociálnych programov.