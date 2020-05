Boj ministra a aktivistov proti svinstvu z cementární: Diera v zákonoch ničí prírodu

Ľudia sa búria, ministerstvo je na ich strane, fabrika ďalej vypúšťa škodlivé splodiny!

Cementáreň v Rohožníku je podozrivá zo spaľovania odpadu zo zahraničia. Jej prípad upozornil na dieru v legislatíve, pre ktorú môžu u nás aj iné cementárne spaľovať odpady za extrémne benevolentných podmienok. Devastujú tým kvalitu ovzdušia a životné prostredie v širokom okolí.

Na problém poukazuje skupina 4 občianskych združení z Rohožníka a okolia. Tvrdia, že cementáreň prekračuje povolené emisné kvóty a obyvateľov navyše obťažuje prach, hluk a častá premávka nákladných áut. „Poukazujeme na to už roky, ale nikto to nerieši. Využili sme, že sa zmenila vláda a momentálne sa pripomienkuje zákon o ochrane ovzdušia,“ povedala Mária Matiko Štarková zo združenia Ekoteam.

Od envirorezortu žiadajú v zaslanom podnete zníženie emisných kvót pre cementárne na úroveň, aká je napríklad v Nemecku. Súčasné limity sú u nás oveľa benevolentnejšie ako napríklad pri spaľovniach zameraných na energetické zhodnocovanie odpadu. Štátny tajomník ministerstva Juraj Smatana sľúbil, že rezort sa bude podnetom zaoberať.

Rovnako sa o problém zaujíma aj minister Ján Budaj. So Slovenskou inšpekciou životného prostredia napríklad zastavovali na hraniciach kamióny smerujúce do cementárne! „Fabrika má ambíciu zdvojnásobiť svoju kapacitu. No takmer pri každej kontrole sa preukáže porušovanie environmentálnych aj emisných noriem, ignoruje sa tu zákaz dovozu odpadu zo zahraničia. Ministerstvo určite zvýšenie kapacity nepripustí,“ uviedol Budaj.

Spoločnosť CRH Slovensko, prevádzkujúca cementáreň, uviedla, že emisné normy dodržiava a výsledky meraní uverejňuje. V roku 2019 pritom dostala pokutu 66-tisíc eur, vtedy však vraj bolo prekročenie noriem spôsobené požiarom na jednej z technológií v prevádzke.