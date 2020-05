Pozostalí po obetiach havárie autobusu pri Nitre: Zúfalá prosba, ktorá trhá srdce

Ich zúfalstvo a smútok nemajú hranice! Rodiny z Kolíňan (okr. Nitra), ktoré stratili svojich najbližších pri tragickej havárii autobusu s nákladiakom 13. novembra 2019, žiadajú spravodlivosť.

Vyšetrovanie obrovskej tragédie, pri ktorej zahynulo 12 nevinných ľudí, trvá podľa nich už príliš dlho. Hoci pokoj v duši už nikdy nenájdu, potrebujú poznať odpoveď na otázku, na ktorú čakajú dlhé mesiace: Kto môže za smrť ich blízkych?

Obrovský žiaľ sa vznáša nad obcou Kolíňany už niekoľko mesiacov. Pri tragickej zrážke autobusu a nákladného auta vyhaslo deväť životov práve z tejto obce. Zúfalé rodiny zvádzajú každodenný vnútorný boj, aby potlačili obrovskú bolesť. So stratou blízkych sa nevedia zmieriť. Navyše ich trápi fakt, že ani po viac ako šiestich mesiacoch od nehody nevedia, čo sa v to osudné popoludnie 13. novembra vlastne stalo. Hoci dúfali v rýchle vyšetrenie nehody, márne čakajú na spravodlivosť a potrestanie vinníka.

„Chceme vedieť, kto nám zabil naše deti, chceme sa mu pozrieť do očí, chceme vedieť, čo sa tam stalo. Polícia nám nedáva žiadne vyjadrenia, stále opakujú, že čakajú na posudok. Ťahá sa to už veľmi dlho a my nič nevieme,“ hovorí zúfalo matka Alexa Fleischhackera († 16), usmievavého chlapca, ktorý nikdy neodišiel z domu bez toho, aby svoju milovanú mamičku neobjal. Tá mu vždy urobila krížik na čelo a inak to nebolo ani v tú tragickú stredu. „Ani krížik na čelo mu však nepomohol,“ s plačom dodáva matka, ktorá sa nikdy nezmieri so stratou svojho syna.

O najhoršom dni v živote a zvláštnej zhode náhod so slzami v očiach prehovoril aj Alexov otec. „Ja som vodič kamióna a pár minút pred tou nehodou som ten nákladiak obchádzal. Keď som počul, čo sa stalo, tak som nevedel, že náš Alex tam bol. Odpadli im dve hodiny, vôbec nemal sedieť v tom autobuse,“ dodáva so smútkom.