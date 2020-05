Splní sa mu sen? Fury dostal ponuku boxovať s Tysonom, jeho odpoveď bola jasná

Britský boxer a šampión organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii Tyson Fury (31) tvrdí, že prijal ponuku zápasiť s legendárnym Mikeom Tysonom (53), ktorý len prednedávnom ohlásil návrat do ringu.

Mal by to byť jeden zo súbojov Tysona, ktorý je rovnako spájaný aj s jeho dávnym rivalom Evanderom Holyfieldom. "Dostal som telefonát, či chcem boxovať s Mikeom Tysonom. Moja reakcia bola: Čo?! Naozaj, zavolali mi, či by som chcel boxovať s Mikeom v exhibičnom zápase. Povedal som: do pekla, áno!," uviedol Fury pre BT Sport.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

vyslovil svoje obavy Fury. "Myslím, že s návratom to myslí vážne, ale s Holyfieldom bojoval dvakrát, takže sa majú v zuboch dlhšie. Ak sa cítia zdravotne fit, tak ich nechajme, nech robia to, čo chcú. Je to ich život," zakončil Fury.

Tyson je podľa portálu The Sun naklonený k viacerým súbojom, prednedávnom prijal ponuku šampióna UFC Tita Ortiza, rovnako tiež kráľa ťažkej váhy Shannona Briggsa. S koľkými z nich sa však v ringu stretne je ešte otázne. Pre Furyho, ktorý je pomenovaný po Železnom Mikeovi, by to však bol určite splnený sen.