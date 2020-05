Habera priletel na finále SuperStar na poslednú chvíľu: Za tryskáč zacvakal takmer 7-tisíc eur!

Buchol sa po vrecku! Spevák Paľo Habera (58) sa pred porotcovaním vo finále SuperStar slnil na Floride, kde má luxusnú vilu a strávil v nej dva a pol mesiaca.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Do Prahy priletel až tesne pred prvým finálovým kolom. Dopraviť sa však musel súkromným lietadlom, čo ho stálo poriadny balík peňazí! Paľo Habera trávil zúrenie koronavírusu na Floride. Nerátal však s tým, že návrat po 74 dňoch bude pre celosvetovú pandémiu poriadne komplikovaný a drahý. Aerolinky mu stornovali pôvodný let na 3. mája z americkej Tampy do Prahy.

A hoci mu produkcia našla iný spoj do Európy, musel ešte vyriešiť, ako sa dostane z Frankfurtu do Prahy.Nebolo spojenie medzi Nemeckom a Českom, tak som musel siahnuť do vrecka. Mňa nikto nepodrží, ale som profík, takže dodržím zmluvu,“ opísal svoje peripetie Habera, ktorý si musel prenajať súkromné lietadlo. Podľa informácií denníka Blesk ho platil sám a mohol zaplatiť až okolo 6 600 eur.

Haberove cestovateľské opletačky sa však neskončili ani po prílete. Jeho návrat sa nezaobišiel bez dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení. Ako informoval Nový Čas, bol testovaný na koronavírus už v Amerike, aby sa v Česku mohol preukázať negatívnym testom a vyhnúť sa tak domácej karanténe. Testovacie repete navyše ho podľa našich informácií neminulo, tak ako ostatných, pred každým z finálových kôl.