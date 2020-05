Miro Jaroš odhalil dávne plány: Kebyže nespievam, som... To by ste ani vo sne netipovali

Toto by ste určite nečakali! Speváka Mira Jaroša (42) milujú všetky deti a jeho pesničky poznajú naspamäť.

A hoci má Miro svoju prácu rád, existuje aj iná činnosť, ktorej by sa venoval, keby nebol spevákom. Umelec by totiž piekol chutné zákusky a koláče.

Jarošove skladby si pospevujú nielen deti, ale aj ich rodičia. Svojimi pesničkami totiž nielen zabáva, ale aj vzdeláva. Miro sa vybral na dráhu speváka po tom, čo súťažil v šou Slovensko hľadá SuperStar ešte v roku 2004. Keby mu však osud nehodil do cesty práve túto skúsenosť, zrejme by sa venoval celkom inému zamestnaniu.

Keď sa ho jeden z fanúšikov na sociálnej sieti opýtal, čím by bol, keby nebol spevákom, Miro svojou odpoveďou rozhodne prekvapil. „Asi by som bol cukrárom a robil by som pre vás tie najlepšie zákusky a koláče,“ povedal s úsmevom Jaroš. A takto by Miro cukrár vyzeral. Čo poviete, pristane mu to?