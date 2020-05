Kuriózna nehoda: Do idúceho auta vrazila korytnačka! Zviera skončilo v čelnom skle

Idete si autom a zrazu proti vám letí korytnačka. To nie je začiatok zlého vtipu, ale skutočná nehoda, ktorá sa udiala v americkom štáte Georgia.

Latonya Lark išla po ceste v meste Savannah, keď si všimla, že vzduchom letí predmet pripomínajúci tehlu. Dupla na brzdu, no zrážke nezabránila. Predmet sa zapichol do čelného skla. Ukázalo sa, že je to korytnačka.

Privolaní policajti ju zo skla vybrali a odviezli k veterinárovi, no neskôr uhynula. „Policajt mi povedal, že ak by sklo nebolo také hrubé a ak by som nepribrzdila, mohlo sa to skončiť tragédiou,“ povedala Latonya.

Na sedadle spolujazdca sedel jej brat Kavin Grant, ktorého na tvári porezali črepiny skla. Podľa všetkého korytnačku najskôr zachytilo prechádzajúce auto a to ju vymrštilo do vzduchu ako projektil.