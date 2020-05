Ministerstvo dopravy chce obnoviť medzinárodné lety od 29. mája: Platili by obmedzenia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo návrh na obnovenie vykonávania letov v rámci obchodnej leteckej dopravy s určitými obmedzeniami od 29. mája 2020.

Potvrdilo to v stredu pre agentúru SITA, pričom to zdôvodnilo zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou a tiež postupným otváraním hraníc v jednotlivých štátoch Európskej únie. "V prvej fáze ide o nepravidelnú, tzv. charterovú, obchodnú leteckú dopravu lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich pre slovenských občanov. V tomto prípade by malo ísť o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a tieto lety by bolo možné vykonať medzi územím Slovenskej republiky s územím Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka alebo Švajčiarska," priblížil rezort dopravy. Konečné rozhodnutie však určí až Ústredný krízový štáb SR.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) informoval o obnovení medzinárodnej osobnej leteckej dopravy s obmedzeniami v stredu pred zasadnutím vlády na základe súhlasu konzília odborníkov. Civilné lety na Slovensko sú aktuálne zastavené do 28. mája, pričom medzinárodná osobná doprava, vrátane leteckej, železničnej, autobusovej a vodnej, nefunguje od 13. marca v rámci opatrení štátu proti koronavírusu. S otvorením cezhraničnej osobnej dopravy, s výnimkou leteckej, sa zatiaľ nepočíta.

Minister dopravy povedal, že sa snažia otvoriť všetky dostupné druhy medzinárodnej osobnej dopravy, okrem leteckej aj železničnú, autobusovú a lodnú. "Konzultovali sme to v pondelok s konzíliom odborníkov. Čo sa týka leteckej dopravy, dostali sme súhlasné stanovisko v istom obmedzenom režime," uviedol Doležal. V prípade ostatných druhov medzinárodnej osobnej dopravy povolenie zatiaľ nezískal. "Túto tému znovu otvorím na najbližšom ústrednom krízovom štábe," dodal Doležal.