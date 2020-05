Moderátorka TA3 Lucia Farkasová je s manželom roky, ale... Spočiatku ho neznášala

Dlhoročná moderátorka TA3 Lucia Farkasová (39) sa zaujíma o politiku už od svojich študentských čias a tak je pre ňu práca v spravodajskej televízii splneným snom.

Sympatická brunetka žije s manželom Ondrejom (41) a dcérkami Natálkou (8) a Emmkou (5) v rodinnom dome neďaleko Bratislavy, kde sú všetci vrcholne spokojní. Nám porozprávala o svojich najväčších životných láskach.

Manžel

Mojou prvou láskou je manžel. S Ondrom sme sa spoznali v prvom ročníku na vysokej škole, kde sme boli spolužiaci. Naše cesty sa viac skrížili v Rádiu NAJ, kde sme sa obaja zamestnali – ja ako moderátorka spravodajstva a on ako šéftechnik. Sedel za mixážnym pultom, tak sme spolu aj vysielali. Nemala som ho rada - bol to ten typ, ktorý všade bol, všetko vedel a na všetko mal odpoveď (smiech). Ja ako mladé začínajúce teliatko som si bola neistá, či prácu robím dobre a bola som z neho nervózna alebo v strese, že sa uprostred správ rozosmejem.

Nebola to láska na prvý pohľad. Manžel rád hovorí, že ma ukecal, lebo nemá výzor na to, aby ma zbalil (smiech). Tým, že sme sa stretávali aj v škole, aj v práci a trávili spolu čoraz viac času, moja antipatia sa postupne vytratila. Pred pár dňami sme oslávili 17. výročie od oficiálneho prvého rande. Sme príkladom toho, že protiklady sa priťahujú. Ja rada plánujem, on je spontánny.

Jeden problém riešim z každej strany alebo sa k nemu aj vrátim. On za vyriešenou vecou urobí čiaru. Ani po toľkých rokoch ma neprestáva prekvapovať. Pracuje ako projektový manažér, ale jeho vášňou sú technika a hudba. Minulý rok si opäť sadol do lavíc a urobil si elektrotechnický kurz. Cez deň je teda manažér a po večeroch opravuje susedom pokazené tablety, telefóny, televízory. Keď sa chce odreagovať, sadá za bicie. Zatiaľ nám susedia ešte neboli zaklopať na dvere. Má veľký podiel na tom, kde som dnes. Posúva ma dopredu. Dokáže ma pochváliť, ale nešetrí ani kritikou.