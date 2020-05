Silvia záhadne zmizla pred 19 rokmi, jej mama teraz dostala odkaz: Šokujúci telefonát!

Silvia Záhradníková, ktorá v roku 2001 bez dokladov vo veku 16 rokov odišla z domu v okrese Nové Zámky, po rokoch údajne kontaktovala svoju matku.

Ako ďalej uvádza na sociálnej sieti Policajný zbor SR, matka nezvestnej telefonický kontakt s dcérou, ktorý sa podľa nej uskutočnil približne pred mesiacom, ohlásila na linku 158.

„Matka nezvestnej osoby sa vyjadrila, že je presvedčená o tom, že hlas v telefóne, ktorý ju pred časom kontaktoval, patrí jej dcére. To, že má ísť práve o ňu, majú podľa matky dokladať aj dve zaslané fotografie, ktoré z diaľky zachytávajú dospelú ženu,“ uvádza v tejto súvislosti polícia. Zároveň informuje, že prostredníctvom sociálnej siete kontaktovala políciu aj tretia osoba, ktorá poskytla ďalšie informácie. Tie by mohli dopomôcť k vypátraniu nezvestnej, dnes 35-ročnej ženy.

„Osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je Silvia Záhradníková, bola telefonicky kontaktovaná Policajným zborom SR (číslo poskytla jej matka), pričom jej boli poskytnuté všetky relevantné informácie, ktoré by mohli viesť k zrušeniu pátrania po jej osobe po 19 rokoch. Nateraz, z neznámych dôvodov, odmietla možnosť ísť osobne na najbližší policajný útvar v Španielsku, kde by sa mala nachádzať, čím by došlo k overeniu jej totožnosti a stiahnutiu pátrania,“ uvádza polícia. Doplnila, že vo veci kontaktovali svojho zahraničného partnera v Španielsku so žiadosťou o vykonanie previerky osoby.

„Silvia Záhradníková je tak naďalej najdlhšie nezvestnou osobou, ktorá sa stratila ako neplnoletá. V historickom prehľade pátrania Policajného zboru SR existujú prípady, keď sa mladistvá/maloletá osoba nikdy nenašla, avšak spravidla po 20 rokoch je pátranie formálne ukončené a súd ju môže vyhlásiť za mŕtvu, čo však na druhej strane neznamená, že polícia nepracuje s poznatkami, ktoré by viedli k jej vypátraniu aj po viac ako dvoch desaťročiach,“ vysvetlila polícia.

V roku 2001, dva mesiace po svojom odchode z domu, mladá žena svojej matke telefonicky oznámila, že sa nachádza v Španielsku so svojím priateľom bez ďalších podrobností. „To, ako sa dostala do Španielska bez dokladov v čase existencie hraničných kontrol, nie je nateraz známe. Policajný zbor vykonával nasledujúce roky previerky na území SR, ako aj v zahraničí s pomocou zahraničných partnerov, avšak bez výsledku,“ uviedla polícia.

Policajný zbor v tejto súvislosti pripomína, že nezvestnosť osôb majú občania právo nahlasovať polícii okamžite, nemusia čakať 24 hodín, ako je to zaužívané v niektorých filmoch. „Polícii je následne nutné poskytnúť čo najviac informácií o nezvestnej osobe: o poslednom mieste jej pobytu, o jej záujmoch, o okruhu jej priateľov a známych, o jej problémoch, o jej oblečení a podobne,“ dodali policajti.