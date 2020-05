Vláda žiada analýzu predraženého národného štadióna: Gröhling nevylúčil, že problém skončí na súde

Výstavba Národného futbalového štadióna (NFŠ) bude predmetom analýzy.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Vládny kabinet totiž v stredu prijal uznesenie, v ktorom žiada do konca júna vykonať analýzu doterajších právnych vzťahov súvisiacich s výstavbou štadióna medzi firmou NFŠ, respektíve spoločnosťou Národný futbalový štadión, a Slovenskou republikou, zastúpenou ministerstvom školstva. Preskúmať chce aj podklady smerujúce k uzatvoreniu kontraktov vrátane výstupov poradenských spoločností.

Po analýze má byť následne na rokovanie vlády predložený materiál s návrhom alternatív ďalšieho postupu v súvislosti s NFŠ. Vládny kabinet sa v stredu situáciou okolo štadióna zaoberal pre pochybnosti týkajúcich sa dodatku (číslo 2) k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na NFŠ. Dodatkom sa celková kúpna cena za nekomerčnú časť štadióna zvýši na 98.447.000 eur. Dodatok odsúhlasila ešte koncom januára vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD). Kúpna cena sa mala zvýšiť v dôsledku realizovaných dodatočných prác a dodávok.

"Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) sa do konca budúceho mesiaca pozrie na všetky kroky, ktoré boli zrealizované a v rámci toho sa navrhnú možné riešenia. Uvažujeme od hraničného riešenia, ktoré je pre mňa neakceptovateľné, že to bude plná suma, až po možnosť súdneho procesu. Máme niekoľko rôznych alternatív," povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Šéf rezortu školstva si však chce počkať na Holého stanovisko z právneho i legislatívneho hľadiska. "V priebehu júla by sme sa mali rozhodnúť v rámci uznesenia vlády, čo bude s NFŠ," podotkol Gröhling. Verí, že sa nájde alternatíva výhodná prioritne pre štát a pre športovcov.

"Existencia pochybností v súvislosti s podstatou dodatku číslo 2 vyplýva aj zo stanoviska spoločnosti KPMG Slovensko, ktoré bolo prílohou materiálu prerokovaného 29. januára vládou SR. Ako sa uvádza v úvodnom upozornení 'zdôrazňujeme, že úlohou KPMG v tejto fáze nie je verifikovať ani potvrdiť správnosť a ekonomické opodstatnenie realizácie tohto projektu zo strany štátu. Takéto rozhodnutie je výhradne v zodpovednosti ministerstva a vlády'," informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v materiáli, ktorý predložil v stredu na rokovanie vlády. V súvislosti s kúpou NFŠ zo strany štátu preto považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za potrebné vyrovnať sa s hodnotením tejto najväčšej verejnej investície do športu.

NFŠ začali stavať na začiatku septembra 2016. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Tá bude odrátaná z ceny pri odkúpení. Dodatkom v roku 2016 sa stanovila maximálna kúpna cena na 75,2 milióna eur. V priebehu roka 2018 v posledných fázach výstavby sa hovorilo o zvýšení nákladov. Pellegriniho vláda koncom januára 2020 odsúhlasila dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na NFŠ, podľa ktorého sa cena zvýši na 98.447.000 eur. Pri odrátaní príjmu z prenájmu za parkovacie miesta (6,25 milióna eur) sú zvýšené náklady na verejné financie vo výške necelých 17 miliónov eur.

Vo februári vtedajšia ministerka školstva Martina Lubyová (SNS) povedala, že dodatočné náklady na zhotovenie NFŠ vychádzali najmä zo zabezpečenia požadovaných štandardov Európskej futbalovej únie (UEFA), bezpečnosti v priestoroch na štadióne a jeho okolí a tiež dopravných riešení vo verejnom záujme, ktoré požadovala pre kolaudáciu bratislavská mestská časť Nové Mesto. Ministerka tiež zdôraznila, že dodatočné náklady a ich oprávnenosť verifikovala renomovaná poradenská spoločnosť KPMG, pričom za oprávnené dodatočné náklady sa ohodnotili len tie, ktoré nesúviseli s predlžovaním výstavby či nárastom cien materiálu.