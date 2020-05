Minister Gröhling prekvapuje: Uvažujeme o zrušení 9. ročníka základných škôl

Nový minister školstva Branislav Gröhling sa zamýšľa nad systémovými zmenami.

Jednou z takých by bolo zrušenie posledného, teda 9. ročníka na základných školách. Povedal to pre Denník N. „Vieme, že žiaci nám odchádzajú na osemročné gymnáziá, neskôr aj na bilingválne gymnáziá. Uvažujeme, či je deviaty ročník v tomto ponímaní zmysluplný a či ho chceme ponechať,“ povedal Gröhling. Ide pritom podľa neho zatiaľ len o interné debaty, prípadnej zmene by určite predchádzala diskusia s odborníkmi, učiteľmi či riaditeľmi škôl.

Zmena by si podla ministra vyžadovala čas a netreba očakávať, že by sa udiala z roka na rok. „Vzdelávanie, ktoré je natiahnuté od piateho do deviateho ročníka, by sme museli upraviť na štyri roky. Aby žiaci, ktorí budú nastupovať do piateho ročníka, nastupovali už do niečoho nového,“ povedal s tým, že takáto veľká zmena v systéme by si vyžadovala dôslednú prípravu a zmenu učebných osnov.