Rozhodnutie lekára je fakt extrém: Už 4 roky si mydlom umýva len jednu časť tela a nevie si to vynachváliť

Doktor James Hamblin je mladý lekár z New Yorku. Pozornosť Američanov v čase karantény upútal tým, že otvorene prehovoril proti používaniu umývacích prípravkov pri sprchovaní.

Zdôvodňuje to kožným mikrobiómom, ktorý ľudia saponátom ničia - teda tuhými či tekutými mydlami, sprchovými gélmi a ďalšími umývacími prostriedkami. On sám si mydlom umýva len ruky. Väčšinu povrchu svojho tela občas opláchne čistou vodou. Napriek tomu vraj vôbec nesmrdí. Na koži má totiž stabilný mikrobióm baktérií, ktoré udržujú kožu v perfektnej kondícii a sú prevenciou vyrážok, ekzémov a ďalších neduhov.

Bakteriálny film na tele majú všetci ľudia. Kožné baktérie dohromady vážia niekoľko sto gramov. Vedecky preukázateľným faktom je, že časté umývanie rôznymi prípravkami pre kožu dobré nie je. Človek sa vyvíjal milióny rokov v symbióze s mnohými druhmi baktérií a bez nich nie je koža schopná vykonávať správne fyziologické funkcie. Avšak občasné umývanie teplou vodou a umývacím prípravkom neškodí. Naopak každodenné umývanie mydlom celého povrchu tela dobré pre zdravie kože nie je. Životný štýl doktora Hamblina je trochu opačným extrémom, vychádza však z prirodzeného vzťahu baktérií a ľudského tela.

"Voniam pekne. Chvíľu trvá, než si na to zvyknete a než sa zrovná váš mikrobióm, ale rozhodne nie som cítiť nepríjemne. Hovorí mi to moje okolie a často sa pýtam ľudí a žiadam ich o úprimný názor, ako som cítiť. Tvrdia mi, že nepáchnem, a tvrdí mi to aj manželka, "uviedol Hamblin v rozhovore pre americký televízny program This Morning.

Ako lekár vedel, že na koži má baktérie. Ale až vedecké štúdie o mikrobióme a jeho význame ho priviedli k myšlienke, že sa bude umývať minimálne a okrem rúk nebude používať mydlo.

"Začalo to ako experiment, kedy som sa snažil žiť minimalisticky. A v rovnakej chvíli som študoval o kožnom mikrobióme. Zistil som, že máme na koži milióny baktérií. Tak som si hovoril, prečo by som ich mal stále zmývať? Ak máme na koži niečo, čo nám tak prospieva a chráni nás pred útokmi zvonku. Povedal som si, no, možno by sme sa nemali toľko umývať. A začal som experimentovať. Stále si samozrejme umývam mydlom ruky niekoľkokrát denne, ale nepoužívam žiadne umývacie prípravky na koži svojho tela. Len občas teplú vodu, "tvrdí Hamblin.