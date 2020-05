O osude NHL je rozhodnuté: Ako sa dohrá zvyšok sezóny v zámorí?

V prípade reštartu zámorskej hokejovej NHL tímy naskočia priamo do play off.

Prerušená základná časť sa už dohrávať nebude, uviedol to komisár profiligy Gery Bettman. Netradičnú vyraďovačku by hralo 24 tímov, 12 v každej konferencii.

Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii by na základe percentuálneho bodového zisku postúpili priamo do 2. kola play off. Predtým by však medzi sebou odohrali miniturnaj, ktorý by rozhodol o nasadení. Tímy v jednotlivých konferenciách by absolvovali jeden vzájomný zápas. V 1. kole by štartovali tímy z 5. až 12. miesta, série by sa podľa predbežného plánu hrali na tri víťazné zápasy. Od 2. kola play off by sa hralo klasicky na štyri víťazné duely. Všetky zápasy by sa hrali bez divákov.

Podľa slov Bettmana vedenie NHL a Hráčskej asociácie budú musieť po ústupe pandémie koronavírusu ešte dotiahnuť detaily týkajúce sa zdravotného a bezpečnostného protokolu a určiť dejiská zápasov. "Chcem všetkých ubezpečiť, že zdravie hráčov, trénerov aj ostatných ľudí na zápasoch je naša priorita. Samozrejme nič nie je bez rizika, ale pracujeme na pláne, aby sme ho minimalizovali. Dôvod, prečo sme sa rozhodli pokračovať sú fanúšikovia, ktorí chcú vidieť vyvrcholenie sezóny. A rovnako to chcú aj hráči," uviedol Bettman na oficiálnom webe profiligy.

Vedenie NHL počíta s dvoma dejiskami zápasov, jednom pre každú konferenciu. Do úvahy prichádza desať destinácií: Chicago, Columbus, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Pittsburgh and Minneapolis/St. v USA a Edmonton, Toronto, Vancouver v Kanade. V tej však vyžadujú povinnú dvojtýždňovú karanténu, čo favorizuje americké dejisko. "Ak budú musieť hráči stráviť štrnásť dní v hotelovej izolácii, asi nebude možné počítať s Kanadou. Musím nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým, ale verím, že sa nám to podarí," povedal zástupca komisára NHL Bill Daly.

Pred samotným obnovením ročníka by tímy absolvovali trojtýždňový tréningový kemp. Od toho by sa odvíjal termín reštartu, ktorý zatiaľ nie je jasný. V zámorí sa špekuluje o závere júla či začiatku augusta, víťaz Stanleyho pohára by bol známy najskôr v septembri. "Ak by sme mohli začať s tréningami v polovici júla, tak by sme boli spokojní, rovnako ak by sa začalo hrať na prelome júla a augusta," citovala Bettmana agentúra AP.