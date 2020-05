Už toho majú dosť! V bratislavskej MHD musia denne vymeniť až 9 sedadiel

Už toho majú dosť! Dennodenne cestujú v bratislavskej MHD tisíce ľudí.

Medzi nimi sa však nájdu aj takí, ktorí majú z poškodzovania verejných vecí zjavne radosť. Najčastejšie si to odnášajú sedadlá v autobusoch či trolejbusoch. Dopravný podnik Bratislava (DPB) preto apeluje na cestujúcich, aby vandalov nahlasovali. Vandalizmus v MHD nie je žiadnou novinkou. Vždy sa nájdu takí, ktorí si svoju prípadnú nespokojnosť vylejú na veciach, ktoré majú slúžiť nám všetkým.

Svoju frustráciu si pritom vandali najčastejšie vybíjajú práve na sedadlách. Ich výmena však nie je lacný špás. „Za rok 2019 a štyri mesiace aktuálneho roka sme kompletne vymenili 4 375 textilných aj koženkových čalúnení - to je vyše deväť kusov každý deň vrátane víkendov a sviatkov,“ vypočítal DPB na sociálnej sieti. Starostlivosť o textilné sedadlá pritom je podstatne náročnejšia ako sedadlá z umelej hmoty.

Dopravca ich musí pravidelne čistiť, tepovať a vymieňať nielen z dôvodu bežného opotrebovania, ale aj preto, že ich zničia vandali. Peniaze minuté na opravu sedadiel, prípadne na ich výmenu by sa pritom mohli využiť na zvyšovanie komfortu cestujúcich. Aj preto dopravný podnik žiada cestujúcich o pomoc. „V prípade, ak by ste boli svedkami poškodzovania našich vozidiel, volajte, prosím, ihneď linku 158,“ dodáva DPB. Ak teda nechceme sedieť už len na plastových sedadlách, nemali by sme byť k takýmto činom ľahostajní.