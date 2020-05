Užialená rodina Miška († 5 dní), ktorý zomrel v nemocnici, začala konať: Trestné oznámenie za smrť bábätka

Namiesto radosti prežíva smútok. Iveta (16) sa tešila z príchodu prvorodeného bábätka, ktorému dala meno Miško. Domov z nemocnice v Trebišove už však, žiaľ, spolu neodišli. Bábätko sa vypýtalo na svet predčasne a na piaty deň nečakane zomrelo.

Miškova babka Iveta (43), zákonná zástupkyňa mladej mamičky, už podala trestné oznámenie, pretože zo smrti vnúčika vinia zdravotnícky personál. Miško sa narodil minulú stredu. „Dostal meno po otcovi a narodil sa v 36. týždni môjho tehotenstva. Mal 2 200 gramov a 45 centimetrov, no bol dva dni na infúziách, aby nabral hmotnosť. Normálne som ho dojčila, ale keď náhle ožltol, zobrali mu krv a zistili, že má žltačku. Dali ho pod také svetlo. Normálne reagoval, usmieval sa a zaspinkal,“ hovorí nešťastná Iveta (16). V nedeľu o štvrtej ráno ho mala znovu dojčiť.

„Ale keď ho sestrička otočila, ležiac na brušku, už nedýchal. Nebol pritom v žiadnom inkubátore,“ vraví mamička, ktorá je zo straty dieťatka nešťastná rovnako ako jej druh Michal (16). „Na vine je sestrička, ktorá na Miška nedávala v noci pozor,“ vyhlásila. Jej mama Iveta (43) sa rozhodla konať.

„Podala som už na polícii trestné oznámenie a to isté urobím aj na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa mňa zlyhal personál nemocnice, ktorý zanedbal svoje povinnosti a došlo k pochybeniu. Život Miška nám to nevráti, ale ide o spravodlivosť,“ dodala. „Polícia prijala trestné oznámenie, prípadom sa už zaoberá vyšetrovateľ, ktorý v tejto súvislosti začal stíhanie pre trestný čin usmrtenie, do trestného konania bude pribratý znalec z odvetvia súdneho lekárstva,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Nemocnica reaguje

„Niekoľkodňové predčasne narodené dieťa bolo pre silnú detskú žltačku uložené do inkubátora, kde dostávalo fototerapiu. Okolo 4. hodiny ráno dva nezávislé monitorovacie prístroje, na ktoré bolo dieťa napojené, signalizovali náhlu zmenu životných funkcií. Ošetrujúci personál bol v tom čase v tej istej miestnosti a okamžite začal so záchranou novorodenca.

Aj keď bolo dieťa už niekoľko hodín po dojčení, jeho dýchanie s najväčšou pravdepodobnosťou skomplikovali zvratky z dojčenského mlieka. Lekárka a následne anestéziológ začali s resuscitáciou už do troch minút, žiaľ, ani ich enormné úsilie neviedlo k záchrane,“ informoval Tomáš Kráľ za Svet zdravia, ktorý trebišovskú nemocnice spravuje. Samotnú komplikáciu podľa jeho slov nebolo objektívne možné predvídať. „Presnú príčinu smrti potvrdí až pitva,“ dodal s tým, že nemocnici je ľúto, čo sa stalo.