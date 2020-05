Neuveriteľný nález cyklistov na východnom Slovensku: Sledujte, čo ležalo v kríkoch

Ľudia dokážu stratiť alebo zabudnúť naozaj všeličo. No to, čo našli dvaja cyklisti na horskej ceste, je neuveriteľné.

V kríkoch, ďaleko od civilizácie v Poľanovciach (okr. Levoča), totiž ležala protéza nohy. Ako sa tam dostala alebo kto ju tam stratil, je záhadou. Horskí záchranári však priznávajú, že už počas svojich výjazdov ponachádzali rôzne kuriozity. Dvaja chlapi na bicykloch, ktorí nohu na horskej ceste pod Braniskom našli, ostali v šoku.

„Z lesa sme vyšli na lúku a v kríkoch som zbadal niečo podivné. Zastal som a šiel som sa pozrieť. Ležala tam protéza nohy,“ popisoval čudný zážitok jeden z nich, skúsený horský vodca Jaro Michalko (64). Dokonca si v prvom okamihu myslel, že ide o pokus o žart.

„V Tatrách sprevádzam v rámci extrémnych športov niekoľkonásobného majstra sveta v paracyklistike Jozefa Metelku, ktorý má tiež protézu na nohe. Tak mi najprv na chvíľku napadlo, že to bude jeho humor. Lenže Jozef je už tri mesiace v Španielsku a na Slovensko sa vráti najskôr v auguste,“ vraví.

Michalko priznáva, že ako vodca už našiel všeličo. „Na Gerlachu to bola zubná protéza alebo zlatý prsteň, ale noha? Ako ten človek odtiaľ odišiel?“ pýta sa. Opýtali sme sa na to aj spomínaného Jozefa Metelku (33). „Je to dosť nepochopiteľné. Priznám sa, že ja som tiež stratil protézu. Bolo to ale pri surfovaní, keď som spadol do vody a ona sa mi uvoľnila a išla rovno ku dnu. Našťastie na brehu bol kamarát a ten mi išiel do hotela zobrať druhú protézu, ktorú používam na bicyklovanie. Neviem, ako by som si ináč poradil, na jednej nohe to jednoducho neodskáčete. Neuveriteľné, že na druhý deň more protézu vyplavilo na pláž, tak som o ňu neprišiel. Ale nechať ju niekde v lese? To je absurdné,“ vraví.

Najkurióznejšie nálezy HZS

- turistická topánka s kosťou

- kostrové nálezy

- plné ruksaky

- nevybuchnutá munícia ešte z čias vojny